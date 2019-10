Kolotoč mladíků v NHL. Zadina a Chytil nezaujali, Nečas má sestavu na dosah

Zámořská média v létě předpovídala Filipu Chytilovi průlomový ročník. Aby ne, vždyť dvacetiletý forvard strávil kompletní sezonu v prvním kádru New York Rangers, kde v 75 zápasech nasbíral 23 bodů (11+12). Část sezony odehrál na centru, zbytek strávil na křídle.

Prožil zářné chvíle, jako když během listopadu nastupoval v prvním útoku a skóroval v pěti zápasech v řadě. Horší časy přišly na jaře, kdy jej trenér nechal v několika zápasech mimo sestavu coby zdravého náhradníka.

Celkový dojem ze své premiérové sezoně v NHL ale zanechal Chytil nadstandardní a v nastoleném tempu hodlal pokračovat i v té nadcházející. Za cíl si dal vybojovat místo na centru druhé formace a třeba si zahrát po boku finské hvězdičky Kaapa Kakka.

„To by bylo samozřejmě super, ale pro mě je hlavní to, abych se ukázal a byl připravený. Chci být na ledě při nejdůležitějších situacích,“ přál si Chytil návrat do elitních řad v srpnovém rozhovoru.

Jenže příprava se zlínskému odchovanci příliš nepovedla. Ač na středu druhé formace skutečně začínal, ve třech utkáních si nepřipsal ani bod a kouče nepřesvědčil o tom, že si zaslouží zahájit sezonu v kádru Rangers.

Stejně dopadl i talentovaný útočník ve službách Detroitu Filip Zadina. V přípravném kempu dostal ještě o něco větší prostor než jmenovec Chytil, během pěti duelů se zviditelnil jednou asistencí. Podle trenéra Jeffa Blashilla se na devatenáctiletém Zadinovi projevila frustrace z dlouhého čekání na branku.

„Občas chce dát gól až moc. Musíme s ním zapracovat na tom, aby se dostával do správných pozic a byl ke trefám blíž,“ řekl o Zadinovi kouč. Šestka loňského draftu tak musí stejně jako před rokem zpět na farmu do Grand Rapids.

Na svou premiéru v NHL si musí počkat forvard Martin Kaut, kterého Colorado poslalo rovněž do AHL. Blízko prvního týmu byl bek Jakub Zbořil z Bostonu, který s týmem dosud trénuje, se startem sezony se však připojí k farmářskému celku z Providence.

Je dospělejší, říká o Nečasovi trenér

Libor Hájek

Mezi hrstkou českých zelenáčů, kteří naopak zahájí ročník v nejlepší hokejové lize světa, figuruje třeba Chytilův parťák z Rangers, obránce Libor Hájek. Mladý bek doléčil přes léto zranění ramena a v přípravě strávil na ledě téměř dvacet minut za zápas.

Dostane tak šanci navázat na pět startů za Rangers, které si připsal v březnu, než jej zmíněné zranění vyřadilo ze hry. „Vypadá teď stejně dobře, jako když za nás hrál naposledy. Očekáváme, že na vydařené období svými výkony naváže,“ těší se trenér týmu David Quinn.

Útočník Filip Chlapík naskočil za Ottawu v sezoně 2017/18 do dvaceti zápasů, v minulé sezoně se objevil už jen v pěti. Ve třech přípravných duelech na novou sezonu si ale dvěma góly řekl znovu o místo u Senators, byť se předpokládá, že bude minimálně ze začátku na hraně sestavy.

Martin Nečas

V prvním týmu Caroliny zatím zůstává forvard Martin Nečas, jedna z největších českých nadějí. Za sebou má vydařenou sezonu v AHL, kde pravidelně bodoval a s týmem Charlotte farmářskou soutěž opanoval. K tomu nakoukl do NHL v sedmi střetnutích za Hurricanes.

Rod Brind’Amour, hlavní kouč Caroliny, má radost z Nečasova progresu. „Působí mnohem dospěleji, rozhodně více, než před rokem. Mnohem jasněji ale bude, až začneme hrát naostro,“ upozorňoval trenér.

