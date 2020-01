Ovečkin překonal Lemieuxe. A míří výš. Jágra může dostihnout za rok

Je to opravdu jen otázka času, protože Jágr nastřílel 766 gólů, Ovečkin tedy v tuto chvíli ztrácí 74 tref. Čistě matematicky tedy v přepočtu k jeho úžasnému průměru 0,61 gólu na utkání zbývá ještě zhruba 122 duelů, než vyrovná slavnou 68.

Jinými slovy ji Ovečkin dostihne na konci příští sezony. Že se do té doby může stát hodně věcí? Že mu už bude 35 let? Ano, to jsou dobré argumenty, jenže ruský snajpr neustále prokazuje, že jeho výkonnost nepadá.

Tabulka střelců 1. Wayne Gretzky 894 gólů

2. Gordie Howe 804

3. Jaromír Jágr 766

4. Brett Hull 741

5. Marcel Dionne 731

6. Phil Esposito 717

7. Mike Gartner 708

8. Mark Messier 694

9. Alexander Ovečkin 692

10. Steve Yzerman 692

Letos má na kontě už 34 gólů ve 49 zápasech, znovu tedy může atakovat 50gólovou hranici, což se mu během předchozích čtrnácti let v NHL povedlo osmkrát. A to jednou byla sezona zkrácená kvůli výluce (tehdy dal ve 48 duelech 32 gólů, takže by padesátku nejspíš také překonal).

Pro Ovečkina jsou úspěchy z posledních tří utkání velkým zadostiučiněním, jelikož se mu předtím střelecky tolik nedařilo. Než přišly poslední tři duely a v nich osm gólů, tak se v osmnácti zápasech trefil jen šestkrát.



„Abych byl upřímný, tak mám radost, že můžu být v historických tabulkách mezi takovými skvělými hráči. Je to něco speciálního, vážím si toho,“ pravil Ovečkin po posledním hattricku, jímž pomohl Washingtonu k obratu na ledě NY Islanders.



Aktuálně má před sebou na osmém místě Marka Messiera, na něhož ztrácí pouhé dva góly. Dalším v pořadí je Mike Gartner se 708 góly. Následuje šestý Phil Esposito (717), pátý Marcel Dionne (731), čtvrtý Brett Hull (741) a třetí Jágr (766). Tyhle všechny by mohl odsunout pod sebe už příští rok.

Hodně pravděpodobné je, že dostihne i druhého Gordie Howea s 801 góly a velkou otázkou poslední doby je, zda může překonat Waynea Gretzkého, jenž dal 894 branek.

Na něj mu chybí 202 zásahů, což při jeho dlouhodobém průměru znamená 331 utkání - tedy něco přes čtyři sezony.

Jistě, takto se to nedá brát, protože Ovečkinova výkonnost bude s věkem klesat, přesto není bez šance. Vždyť v NHL za celou kariéru neutrpěl žádný výraznější úraz nebo zranění, zdraví mu drží.

Jeho český parťák Jakub Vrána zámořským novinářům o víkendu vyprávěl: „Je úžasné, že se dostal do takové společnosti. Člověk musí takového hráče respektovat. Má mimořádnou střelu, asi nejlepší, co jsem kdy viděl. Je neuvěřitelné vidět, jak stoupá v historických tabulkách. Jsem za něj šťastný.“