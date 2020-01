Když se rvou hvězdní spoluhráči. NHL řeší případ z Chicaga

Vše se odehrálo v úterý na předzápasovém rozbruslení v chicagské aréně United Center. Začalo to jako malá roztržka, situace však rychle vyeskalovala do otevřené bitky. Oba hráči při ní sundali rukavice a obránce Keith skončil kompletně vysvlečený z dresu.

„Byl to jen takový malý kamarádský wrestling,“ pravil Toews po tréninku americkým reportérům. Podle nich však celý incident moc přátelsky nevypadal. Záběry níže bohužel zachycují až závěr šarvátky.

Pravdou je, že jakmile přijeli situaci řešit spoluhráči a trenéři, kteří oba rivaly od sebe odtrhli, tak oba hokejisté spořádaně dokončili zbytek tréninku. Toews dokonce přišel mezi novináře a působil vyrovnaně. Stejně stoicky vypadal po rvačce na ledě i Keith. Na druhou stranu byl prvním hráčem, který opustil hřiště a s novináři nemluvil.

Kouč Jeremy Collinton ze situace nedělal před žurnalisty vědu a byl přesvědčený, že nebude mít dalekosáhlejší důsledky. Jeho reakce? „Máte bratra?“ snažil se s úsměvem odlehčit vážnost atmosféry. Nutno podotknout, že se mu to podařilo, působil totiž vyrovnaně.

„Já mám doma dva bráchy, takže jsem podobných momentů zažil hodně,“ dodal se širokým úsměvem.

Faktem je, že Chicago domácí souboj s Floridou nezvládlo a po pěti vítězstvích za sebou poprvé prohrálo. Keith si připsal jednu asistenci zkraje třetí třetiny u gólu na 2:4, Toews i celá jeho elitní formace, jejímž členem je i Dominik Kubalík, se neprosadila.



Není to poprvé ani naposledy, kdy došlo k roztržce mezi spoluhráči, nicméně podobné události obvykle budí zájem. Obzvlášť když jde o hvězdy týmu. Je to přesně osm let, kdy něco podobného zažil Tomáš Plekanec, který se v Montrealu pustil do šarvátky s bekem P.K. Subbanem. I tehdy z toho bylo pozdvižení.

Plekanec tehdy o incidentu nechtěl moc mluvit, přesto se nakonec v rozhovoru pro iDNES.cz rozpovídal: „P.K. Subban je svým způsobem dobrý hokejista, ale my od něj potřebujeme, aby hrál týmově a aby byl zodpovědný vůči spoluhráčům.“

O co šlo mezi Toewsem a Keithem, to prozatím zůstává tajemstvím.