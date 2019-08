Čína je dobrá země pro hokej, ať se vláda snaží, vzkazuje Ovečkin do Asie

Podobně jako ruská KHL touží po expanzi do střední a západní Evropy, vidí kanadsko-americká NHL obří ekonomický potenciál v zalidněné Číně.

I proto se v daleké zemi od roku 2017 v přípravných zápasech představili Boston Bruins s Davidem Pastrňákem, Calgary Flames, Vancouver Canucks a Los Angeles Kings.

Letos NHL vyslala jako ambasadora Ovečkina, aby se zúčastnil tamních dětských turnajů a nechal se vyfotit na Velké čínské zdi v dresu Washington Capitals.

Kromě pózování u památek fotografiím z Číny vévodí setkání Ovečkina s uchvácenými dětmi v dresech s číslem 8. „Ovi, Ovi!“ měly vyvolávat, když za dětmi vyjel na led. „Samozřejmě jsem nerozuměl, co se snažili říkat, ale budu si ten moment pamatovat,“ tvrdí ruský střelec.



Skvělý marketing spojený s předáváním hokejového umu mladým čínským hokejistům má za účel rozšířit v rozlehlé zemi povědomí o hokeji a zejména NHL.



Nelze se proto divit Ovečkinovým slovům pro oficiální web NHL: „Čína je dobrá země pro rozvoj hokeje. Spousta lidí tam neví, co hokej znamená, takže já i liga doufáme, že se zadaří ho rozšířit.“

Má v plánu se příští rok vrátit. Dočká se zlepšené situace, kterou si tak přeje?

„Pro čínský lid je důležité, aby vláda stavěla stadiony, zaplatila trenéry, aby se lidi hokej naučili,“ vzkazuje Ovečkin do Asie. „Za rok snad zvládneme udělat větší věci. Teď jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli.“

Jak iDNES.cz psal už minulý týden, Ovečkinova cesta může mít leccos společného s olympiádou v Číně v roce 2022. Zámořská média totiž spekulují, že už existují základy nové kolektivní smlouvy mezi NHL a hráčskou asociací (stávající dohoda vyprší s ročníkem 2021/22). A hokejisté v ní mají požadovat, aby se znovuobnovila jejich účast na hrách.

Pro NHL by teoreticky neměl existovat efektivnější způsob, jak její hokej v Číně předvést a podpořit byznys. Olympijský lesk z Číny by tak na rozdíl od loňských her v Pchjongčchangu, kam hokejisté NHL povolení nedostali, měl mít vyšší cenu.