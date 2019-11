Prostřílet se do dějin. Kdo jiný by to měl dokázat, když ne Ovečkin?

Kdo jiný, když ne on? Alexander Ovečkin je v současnosti jediným hokejovým smrtelníkem, který může pomýšlet na překonání jednoho z nesmrtelných rekordů Waynea Gretzkého.

„Sport je od toho, aby se posouvaly hranice,“ pronesl sám velikán s ikonickou číslovkou 99 na dresu. „Jestli nastřílí víc gólů než já, budu první, kdo mu potřese pravicí.“

Ten moment může nastat nejdříve za několik let, přesto zbourání bájného milníku v počtu gólů v NHL zámořské fandy i novináře přitahuje. Jaký je aktuální stav?

Gretzky 894 tref.

Ovečkin 671.

„Nezvládnu to za dva roky, ale zabere to pět šest let,“ spočítal si ruský kanón před startem sezony. „Ale jestli zůstanu zdravý, můžu to dokázat.“

Předloni ještě Ovečkin mluvil jinak. Gretzky ho sice na dálku podporoval, šedivějící kanonýr pochyboval. „Není to možné,“ opakoval.

Stejný, ale pořád jedinečný

Loni ale dovedl jako kapitán Washington ke Stanley Cupu. Za poslední dvě základní části nasázel rovných 100 gólů. V historické tabulce střelců NHL je dvanáctý, a udrží-li střelecké tempo, za pár měsíců se vydrápe do desítky.

„Jestli mu zůstane chuť, věřím, že rekord vylepší,“ řekl další někdejší vynikající washingtonský kanonýr Peter Bondra. „Všichni v hale i celé lize vědí, odkud a jak střílí, ale stejně ho roky nikdo nedokáže zastavit.“

V tom je Ovečkinova jedinečnost.

Počkat si osamocený v kruhu. Mocně napřáhnout. A prásk!

Ačkoli statistici spočítali, že se ve zrychlující NHL zvyšuje počet tref zápěstím a z dorážek, ruský fenomén pětinu zásahů dal svojí typickou bombou. A pálí mu to pořád.

Ve 20 duelech aktuálního ročníku se trefil třináctkrát a patří k nejhlavnějším vyzývatelům současného vládce celé NHL Davida Pastrňáka, který se prosadil šestnáctkrát. Ovečkin v dáli vidí náročnější výzvu než podeváté získat Maurice Richard Trophy.



Ačkoli v noci na čtvrtek potřetí za sebou vyšel gólově naprázdno (výhra nad Philadelphií 2:1sn), hraje v aktuálně nejlepším týmu celé NHL. Není náchylný na zranění. Má mimořádně schopné a kreativní kumpány – Bäckströma, krajana Kuzněcova nebo beka Carlsona.

Už nehraje tolik sobecky, v obraně přestal platit za flinka. Víc se podřizuje týmu. I proto má průměrný icetime nad dvacet minut, z čehož víc než pět minut odehraje v přesilovce, což nikdo jiný v NHL říct nemůže. Za 34 let, které Ovečkin oslavil před dvěma měsíci, zvládl víc gólů než Howe, Espozito nebo Jágr. Jen Gretzky nad všemi čněl a ční. A proč by měl odolat ruskému útočníkovi?

16 let ve Washingtonu. A dál?

Ačkoli se gólová mašina ve Washingtonu za 14 let výrazně nezasekla, Ovečkin tvrdí, že je pro něj čím dál složitější skórovat. V lize také ubývá borců kolem čtyřicítky, což je věk, v němž by měl atakovat bájný rekord. Navíc na jaře 2021 mu vyprší třináctiletá smlouva s Capitals.

„Ještě je brzy, abychom se bavili, co bude dál. Chtěli bychom, aby kariéru zakončil na vrcholu. A nejlépe ve Washingtonu,“ řekl pro web The Athletic generální manažer Capitals Brian MacLellan. „Určitě ale také přemýšlí o tom, že v danou chvíli poví: Už mi to stačí. Jedu domů.“

Ovečkin není jen postrach obran, ale také podporovatel ruského prezidenta Putina a hrdý vlastenec, který v létě naznačil, že by báječnou kariéru mohl uzavřít doma v KHL. Možná volil diplomatická slova. „Dokud můžu, chci hrát na stejné úrovni,“ zahlásil už z Ameriky. „Ale zároveň nechci, aby se ze mě stal vtip.“