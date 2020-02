Palba za rekordem. Střelecké počínání Ovečkina nepřestává udivovat

„Je celkem frustrující, když celý zápas zvládáte bránit nejlepšího střelce naší generace a on vám v posledních pěti minutách nasází tři fíky,“ zoufal také obránce Drew Doughty.

Jeho tým se stal další obětí nezastavitelného hokejového střelce. Ovečkin nejprve vyrovnával, pak vstřelil vítězný gól a navrch přidal pojistku do prázdné branky na 4:2.

Alexandr Ovečkin Čísla a zajímavosti 40 gólů už nastřílel v této sezoně NHL. Jako první.

už nastřílel v této sezoně NHL. Jako první. 3 hattricky zvládl během posledních šesti zápasů za Washington.

zvládl během posledních šesti zápasů za Washington. Jen on a Gretzky překonali 40gólovou hranici v 11 sezonách NHL.

Momentálně mu to prostě pálí. Ovečkinova forma je od poloviny ledna úchvatná – čtyřiatřicetiletý Rus nastřádal v posledních sedmi partiích 14 tref, přičemž hned ve třech případech zaházeli fanoušci led čepicemi na počest jeho hattricku. Tak jako v posledním utkání v noci na středu, kdy Ovečkin třígólovým počinem „sejmul“ Los Angeles a s 40 góly se dostal do čela tabulky střelců (druhý je Auston Matthews z Toronta s 39 zásahy, o trefu méně má David Pastrňák z Bostonu).

Bleskový obrat přitom nezařídil žádnými parádními trefami nebo svou pověstnou pumelicí z levého kruhu. Jednou dostal puk do branky po šťastném obloučku, pak zase díky rychlému postřehu dorazil vlastní ránu.

Ryzí střelec si zkrátka cestu ke gólu najde vždycky a o Ovečkinovi to platí do posledního puntíku.

„Když na něčem moc lpíte, nedosáhnete na to. Proto bude prostě dál dělat svoji práci.“ Alexandr Ovečkin

„Když má formu, spadne mu tam úplně všechno. Kolikrát ani nemusí využít tu obávanou prudkou ránu. Střelou je ale úplně jinde než všichni ostatní,“ popisuje Ovečkinovu smrtící zbraň brankář Michal Neuvirth, který s ním ve Washingtonu strávil šest sezon.

Je proto jedním z gólmanů, kteří Rusovu umění čelili pravidelně i při trénincích. Brankáři Capitals u kanonýra mnohokrát žadonili o to, aby aspoň během cvičení střílel puky trochu níž. „Ale on nikdy neposlechl. Myslím si totiž, že Ovie ani pořádně nemíří, prostě pálí na branku,“ vzpomíná Neuvirth na bolavé tréninky.

Podívejte se, jak Ilju Samsonova trefil Ovečkin přímo do masky:



Nic se nemění ani teď. Aktuální příběh? Mladého gólmana Ilju Samsonova tento týden Ovečkin napálil švihem přímo do masky. Samsonov z tréninku odstoupil a po tvrdém zásahu do brady je stále na marodce (Capitals místo něj povolali z farmy českého brankáře Vítka Vaněčka). „Těch mřížek, co nám Ovie na maskách zohýbal... no těch bylo,“ směje se Neuvirth.



V cestě stojí sedm legend

Střelecký apetit ruského lídra ani ve 34 letech nepolevuje. A tak se čím dál víc spekuluje o tom, zda má „Alexandr Veliký“ šanci přiblížit se, nebo dokonce ohrozit zdánlivě nepřekonatelný střelecký rekord NHL.

Ten drží legendární Wayne Gretzky, který za svou kariéru nasázel 894 branek. Ovečkin jich má na kontě momentálně 698, což je sice stále velká ztráta, ovšem pokud mu střelecké tempo (a zdraví) ještě několik sezon vydrží, může Gretzkého do svých čtyřicetin dohnat.

„Když na něčem moc lpíte, nedosáhnete na to. Proto budu prostě dál dělat svoji práci,“ nechce předbíhat Ovečkin. Mimochodem, on a Gretzky jsou jediní, kteří dosáhli minimálně na 40 branek hned v 11 sezonách NHL. V historické tabulce střelců teď Ovečkin přeskakuje jedno legendární jméno za druhým.



Selänne, Lemieux nebo Messier jsou jedněmi z posledních, které Ovečkin nechal za sebou. Když trojnásobný mistr světa a předloňský šampion NHL nedávno překonal Stevea Yzermana, ikona Detroitu mu poslala videozdravici: „Vypadáš, že budeš hrát snad věčně! A až překonáš Gretzkého, rád bych se zúčastnil oslavy.“

Nejlepší střelci NHL Pořadí 1. Wayne Gretzky 894

2. Gordie Howe 801

3. Jaromír Jágr 766

4. Brett Hull 741

5. Marcel Dionne 731

6. Phil Esposito 717

7. Mike Gartner 708

8. Alexandr Ovečkin 698

9. Mark Messier 694

10. Steve Yzerman 692

Yzerman narážel na několikadenní párty v létě 2018, při níž Ovečkin prováděl všemožné kusy se Stanley Cupem a tehdejší záběry se mezi fanoušky staly hitem.

Kromě nálepky pařmena však doprovází ruského snajpra také pověst vzorného lídra. Navíc s vítěznou aurou. Ovečkin se každým gólovým zápisem přibližuje střeleckému rekordu.

V cestě za ním mu stojí ještě sedm jmen včetně Jaromíra Jágra, který drží pozici nejlepšího evropského střelce NHL.

Na jak dlouho?