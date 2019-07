Jágr se omlouval Washingtonu a vtipkoval: Díky mně máte Ovečkina

Zvětšit fotografii NOVÁ ÉRA. Třicetiny slavil Jágr coby hráč Washingtonu Capitals. Dostal tam největší smlouvu v dějinách NHL, ale štěstí na ledě nenašel. V klubu se trápil, očekávání fanoušků v hlavním mšstě USA nesplnil. Aby mohl odejít, musel se Washington zavázat, že bude dál platit část jeho gáže klubu New York Rangers. | foto: Herbert Slavík, MF DNES

dnes 16:58

Útočník Jaromír Jágr poslal ve čtvrtek v noci omluvu hokejovým fanouškům Washingtonu. Za to, že jeho přestup z Pittsburghu před 18 lety neskočil úspěchem. „Dělal jsem, co se dalo,“ píše u přiložené fotografie na Instagramu. Bez něj by prý ale Capitals nedraftovali Ovečkina a nevyhráli Stanley Cup.

„Po osmnácti letech se podívejte na pozitiva,“ stojí v Jágrově příspěvku. „Kdybych hrál dobře, nikdy byste nedraftovali Ovečkina. A pravděpodobně byste loni nevyhráli Stanley Cup... Nemáte zač.“

Z Jágrova příspěvku jde vycítit částečná recese. Statisticky si ovšem neoddiskutovatelně pohoršil. A na týmový úspěch čekal jen marně. On, bývalý kapitán Penguins. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, celkem pětinásobný vládce ligové produktivity, který společně s obráncem Františkem Kučerou odešel v létě 2001 za talentované útočníky Krise Beeche, Michala Sivka a beka Rosse Lupaschuka. Zobrazit příspěvek na Instagramu Jaromir Jagr #jagr #caps Příspěvek sdílený Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr), Čec 11, 2019 v 11:17 PDT Z pravidelné účasti za Pittsburgh v play off vzešel v prvním roce po přestupu do Washingtonu konec už po základní části. Ze 121 bodů spadl Jágr na 79 (byť třináct zápasů marodil). „Má první sezona prý byla hrozná, ale i tak jsem byl pátý v bodování, a to jsem vynechal třináct utkání,“ jako by 47letý Jágr krčil rameny. Jenže v dalším roce nasbíral bodů 75, v play off zvládl s týmem jen první kolo. Po 46 zápasech (a 45 bodech) třetí sezony už vedení Capitals došla trpělivost. Jágrův sedmiletý kontrakt byl pro prodělávající klub přílišnou zátěží. Z ekonomických i sportovních důvodu vyměnil majitel Ted Leonsis českého hokejistu do Rangers. Stejně tak se z hlavního města USA pakoval další hvězdný a drahý útočník, Michael Nylander. Co se tehdy zdálo jako špatný sen, vyústilo po téměř dvaceti letech v úspěšnou realitu. Vyjádření, že jen díky Jágrovým špatným výkonům mohli Capitals draftovat Ovečkina, je třeba brát s nadhledem. Nicméně faktem zůstává, že při dražbě mladíků 2004 Alexandra Ovečkina v první volbě skutečně zvolili. A po letech úsilí a tvrdé dřiny na Stanley Cup s ruským kapitánem, útočníkem Jakubem Vránou nebo obráncem Michalem Kempným skutečně dosáhli.