Ovečkinovo dilema: jít do KHL, nebo raději překonat Gretzkého?

Těžko říct, jestli to byla diplomatická slova, kterými nechtěl urazit ruské fanoušky, protože Ovečkin má před sebou mnohem lákavější metu. Tou je překonání střeleckého rekordu Wayna Gretzkého. V tuto chvíli mu na něj schází „pouhých“ 236 zásahů.

To se na jednu stranu může zdát hodně, ovšem při bližším pohledu na statistiku to tak být nemusí. Kanonýr si totiž navzdory věku drží v zámoří neustále fascinující průměr necelých padesáti branek za sezonu - a to byla jednou výluka! Proto by na překonání nedostižného Gretzkého potřeboval teoreticky jen pět let.

Pochopitelně za předpokladu, že si udrží stávající výkonnost. Na druhou stranu: Ovečkinovi se vyhýbají zranění, tudíž může v NHL hrát klidně i déle než pět sezon a bude mít tedy více času.

Ještě donedávna se Gretzkého hranice zdála nepřekonatelná, postupem času však čím dál víc hokejistů, odborníků i fanoušků začíná připouštět možnost, že novou střeleckou legendou (a znovu možná pomyslně nepřekonatelnou) se stane Ovečkin. Uznal to ostatně i samotný The Great One.

Ovečkin se v historických tabulkách prokousal už na třinácté místo, po nadcházející sezoně může být klidně už sedmý. Je téměř jisté, že překoná třetího Jaromíra Jágra, jenž dal v NHL 766 gólů (Ovečkin jich má aktuálně na kontě 658), padnout by měl i Gordie Howe s 801 trefami.

Ruskému útočníkovi bude v polovině září 34 let a těžko říct, co by se muselo stát, aby za dva roky reálně uvažoval o odchodu z NHL. Sám k tomu říká: „Všechno bude záviset na mém zdraví. KHL sleduju podrobně, soutěž se vyvíjí správným směrem a s mateřským Dinamem Moskva jsem v úzkém kontaktu.”

Na první pohled se zdá vše jasné, jenže Ovečkin je také velký vlastenec. Přesto je pravděpodobné, že domů půjde až později než za dva roky.

Anebo ne?