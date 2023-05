Kolotoč brankářů na MS frčí dál. Langhamer: I prohra může dodat sebevědomí

Byl to hlavně on, kdo zhruba do poloviny duelu držel české naděje na bodový zisk proti suverénovi „lotyšské“ skupiny.

„Byl to těžký a rychlý zápas. Věděli jsme, že má Švýcarsko super tým i kvalitní jednotlivce. A vypadá to, že jim to spolu docela klape,“ hodnotil Langhamer. „I přes to, že mají nabitý tým, jsme s nimi byli schopni držet krok. Nebýt druhé horší třetiny, mohlo to být úplně jinak.“

Poprvé inkasoval už v první dvacetiminutovce, když nečapl Loeffelovu přesilovkovou mordu od modré čáry. „Přejel mi tam hráč a já šel naslepo. Neviděl jsem, jak puk letí z hokejky,“ vykládal Langhamer.

Podruhé kapituloval ve druhé třetině. Útočník Špaček se zrovna vracel z trestné lavice, když Langhamera překonal švýcarský veterán Ambühl.

Zatímco reprezentační Kari Jalonen po porážce odpovídal neurčitě a používal oblíbené fráze o nutnosti si vše důkladně zanalyzovat, Langhamer připouštěl, že početní výhody soupeřů činili Čechům nečekané potíže. „Nastoupili v trošku jiném rozestavení, než jsme čekali před zápasem. Trvalo nám, než jsme udělali změny, a bohužel jsme z toho inkasovali,“ doplňoval český gólman.

Duel nakonec zakončil s 23 zákroky z 27 švýcarských pokusů.

„Když jejich puky chodily od modrých čar, okamžitě přede mnou byli dva hráči. Musím přiznat, že to dělají dobře a moc toho vidět nebylo,“ pochválil Langhamer konkurenci.

Po šestém duelu v základní skupině se pozoruhodně srovnala zátěž českých gólmanů. Langhamer zvládl dva zápasy stejně jako Hrubec s Vejmelkou, který si jako jediný z maskovaného tria připsal dvě vítězství.

Kdo bude chytat potřetí? A kdo bude mít nejblíž do brankoviště ve čtvrtečním čtvrtfinále? Brankářská rotace se točí dál, mnohé zodpoví úterní duel od 15.20 proti Kanadě.