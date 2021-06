ZÁPISNÍK: Dorazí do Rigy papež a 94 hokejistů z Portugalska?

Jenže ono je to s nájezdem dychtivých hokejových příznivců v koronavirových časech tuze složité, až úsměvné.

Dle lotyšských pravidel se totiž povinné karanténě – tak jak to i v sobotu prezentovali pořadatelé – vyhnou po příjezdu do země jen fanoušci z Vatikánu, Portugalska a Velké Británie. A i kdyby z papežského státu přijeli všichni, z Portugalska se sebrali komplet zdejší hokejisté a vzali i své rozvětvené rodiny, pořád by v Aréně Riga s povolenou kapacitou 2 660 diváků zůstávalo dost stovek míst prázdných.

A Británie už je z turnaje doma.

Co hůř, v úterý skončil šampionát i pro lotyšskou reprezentaci, čímž vyprchal půvab a zájem pro zdejší obyvatele. Přitom právě těm, kteří mají za sebou kompletní očkování nebo v posledních třech měsících prodělali koronavirus, jsou tribuny podle webu Mezinárodní hokejové federace otevřené.

Diváci přicházejí na zápas Lotyšsko - Německo.

Ovšem už na úterní večerní zápas o vše, ve kterém Lotyšsko bojovalo s Německem o postup do čtvrtfinále, dorazilo jen 934 diváků, tedy třetina povolených. Tak nízkému číslu se pro Radiožurnál divil i jeden z oslovených fandů, přičemž jako jeden z důvodů zmínil ceny lístků. Ten na základní skupinu přišel na 110 eur, na dnešní čtvrtfinále už stojí 165 eur, na semifinále 220 a finále vyjde na 340, tedy v přepočtu 8 600 korun.



Dost drahý špás, co?

Ovšem neklesejme na mysli, neboť duel Česka se Slovenskem přivál podle zápisu do hlediště jednoho diváka. Stejný počet byl zaznamenán i při mači Ruska s Běloruskem a onen pravověrný příznivec byl podle twitterového svědectví komentátora Roberta Záruby takovým zjevením, že se dočkal tří rozhovorů pro různé televizní společnosti.

Právě „lotyšští“ Rusové, kteří jsou v zemi přehlíženou, leč velmi početnou menšinou, by snad mohli pusto a prázdno zachránit. Nebo pořadatele konečně napadne, že než dodatečně „vyrejžovat“ pár tisíc eur, bude lepší otevřít brány lidem z první koronavirové linie coby poděkování?