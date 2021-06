Německo vstoupilo do turnaje třemi výhrami, pak se však jeho jízda zasekla a na potvrzení postupu čekalo až do posledního duelu. Klíčový zápas proti Lotyšům nicméně stříbrné mužstvo z OH 2018 zvládlo a překvapit může i proti Švýcarsku, které se pyšní stříbrnými medailemi z MS z let 2013 a 2018.

Kdo bude úspěšnější? Sledujte v online reportáži.