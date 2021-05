ONLINE: Švýcarsko - Slovensko 1:0, přiblíží se východní sousedé postupu?

Slováci perfektně vykročili do mistrovství světa, v prvních třech duelech vybojovali plný počet bodů. Snadno si poradili s Běloruskem (5:2), vydřeli hubenou výhru 2:1 nad outsiderem z Velké Británie a naposledy omlazený tým kanadského kouče Craiga Ramsayho přetlačil sebevědomé Rusy. To je něco, co se od Slováků nečekalo ani doma.

Stejně dobře začali i Švýcaři, kteří mají s vyváženě poskládaným mužstvem zaděláno na velký výsledek. Jejich euforii sice utlumili Švédové, ale jedno škobrtnutí nemusí tolik znamenat. Zvlášť když se mohou spolehnout třeba na hvězdného útočníka Tima Meiera patřícího k nejlepším střelcům na MS.

Pokud se ve čtvrtek Slovákům podaří vyhrát za tři body, mohou být v zamotané skupině už velmi brzy jedním z postupujících do čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičkou by se objevili po osmi letech.