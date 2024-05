Nový poplatek generuje Benátkám slušné příjmy. Vybralo se už 18 milionů korun

Turistický poplatek do konce minulého týdne zaplatilo 144 645 osob, a tedy v průměru asi 13 tisíc osob za den. Výnosy ze zavedeného poplatku jsou zatím vyšší, než experti očekávali. Zatím však nepokrývají náklady, které se týkají fungování rezervačního portálu, komunikační kampaně a kontroly vstupného, píše rakouský server Der Standard.

Před vstupem do Benátek mají návštěvníci nově povinnost zaplatit poplatek. Platbou se jim vygeneruje speciální QR kód, který je kontrolován na hlavních cestách ve městě. Každý den je zhruba na 16 kontrolních bodech rozmístěno asi 75 lidí, kteří QR kódy náhodně kontrolují.

Poplatek je letos vybírán do půlky července

Poplatek se týká pouze turistů, kteří oblíbenou italskou turistickou destinaci navštíví v časovém rozmezí 8:30 a 16:00. Pokud tedy návštěvník dorazí až ve večerních hodinách, poplatek hradit nemusí. Zároveň platí, že v letošním roce se tento poplatek bude vybírat po dobu 29 dnů. První fáze se odehrávala od 25. dubna do 5. května. Dále to bude již jen o všech víkendech, a to až do 14. července, kromě prvního červnového víkendu, kdy je v Itálii státní svátek.

Místní politici říkají, že získaná data o turistickém poplatku budou nyní podrobena důkladné analýze. Jde podle nich o zásadní krok, díky kterému se počet povinných registračních dnů v příštím roce ještě zvýší. Benátky zároveň počítají i s další regulací, která se bude týkat maximálního počtu turistů v historickém centru v jeden moment. Po překročení stanovené hranice se povinný turistický poplatek zvýší dvojnásobně, a tedy z 5 na 10 euro (cca 250 korun). Zatím ale není jasné, kdy se tento návrh promítne do praxe.

Poplatek momentálně nemusí hradit občané italského regionu Veneto. Povinnost úhrady se netýká ani zdravotně postižených osob nebo dětí, které jsou mladší 14 let. Tyto skupiny ale nejsou zproštěny registrační povinnosti, pouze jsou osvobozeny od úhrady poplatku. Vstupenky jsou v několika jazycích k dostání na internetových stránkách www.cda.ve.it a úhradu je možné provést platební kartou nebo prostřednictvím služby PayPal. Vstupenky zároveň nabízí i některé místní trafiky.

Benátky se prostřednictvím povinné turistické daně snaží omezit rekordní počet turistů. Podle dostupných dat se tu v loňském roce krátkodobě ubytoval vyšší počet osob (50 016), než kolik lidí zde oficiálně dlouhodobě žije (49 211). Místním dochází s turisty trpělivost a tato regulace má počet návštěvníků alespoň částečně snížit – a zároveň přinést do rozpočtu nové příjmy.