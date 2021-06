Moravcův zlatý gól? Černá vzpomínka. Nechci na to myslet, řekl Helminen

Už je to dvacet let. Češi na báječnou jízdu zlatých hochů vzpomínají rádi dodnes. Završila mimořádnou éru tuzemského hokeje nemající obdoby. Byli nejlepší na světě a téměř neporazitelní. Dnes je Finsko čeká znovu, čtvrtfinále v Rize začíná v 19.15 hodin.

Ale jak to vlastně viděl tehdejší soupeř? Byl to černý den finské hokejové historie. Roky předtím posbíral dvě stříbra a bronz. Větřil, že je konečně čas na výměnu stráží na světovém trůnu. Budoucími hvězdami NHL překypující kádr mísící se s domácí zkušeností dobře nakročil. Vedl 2:0 a byl dvacet minut od slávy a druhého zisku poháru mistrů světa.

Dobře brání, mají dobrý protiútok, varuje Šulák Má podobné vlastnosti jako Finové. Rychlý, důrazný a má perfektní ránu. Obránce Libor Šulák letos působil ve slavném finském klubu Kärpät Oulu a severský systém hokeje zná. „Znám jen pár kluků finské sestavy, co hrají tamní ligu. Celý jejich výběr hraje dobře z defenzivy, mají slušně zahuštěné střední pásmo a všechny akce hned otáčí do protiútoku. Na to si musíme dát pozor. Když na ně vlítneme, nemusíme potom přemýšlet o tom, abychom zase otáčeli zápas,“ apeluje Šulák.

Jak o mnoho let později uvedl slavný hráč Jarkko Ruutu ve své knize Divine Play, kouč Hannu Aravirta po druhé přestávce přišel do šatny a sebevědomě prohlásil: „No nic, pánové, potkáme se na trhu.“ Narážel tím na to, že si hráči i on sám vybojují velké smlouvy a odchody za moře.

Jenže k velkým přesunům už kvůli historické lekci u některých borců nedošlo.

I dvacet let po selhání ve třetí třetině a prodloužení velkého finále emoce stále bublají. „Nechci na to vzpomínat. Vždyť na tom nebylo nic dobrého,“ rozohnil se tehdejší útočník a jedna z finských legend Raimo Helminen na stránkách serveru Iltalehti.fi.

Helminen, hrající tehdy ve třetí pětce s Tomi Kalliem a Jarkkem Ruutuem, se na chvilku zarazil, zamračil se a po krátkém rozmýšlení přece jen odpověděl: „Češi prostě dobře bránili a my jsme nebyli dostatečně efektivní. Padly góly, ale sami jsme už nebyli schopní žádný dát.“

Finsko - Česko od 19.15 hodin online

„Já se ani nedivím, že na to Finové nechtějí vzpomínat. Oni už si tenkrát mysleli, že je hotovo, vymalováno a nic se nemůže stát. My jsme ve třetí třetině začali hrát a otočili jsme chod zápasu. Muselo to pro ně být hodně ostré,“ říká pro iDNES.cz David Moravec. „Psychická výhoda byla na naší straně a oni už se z té deky nedostali.“



Finále 2001 bylo další ze série zmařených finských šancí a nejdůležitější moment Moravcovy kariéry. „Jeden finský spoluhráč mi vyprávěl, jak byli z obratu přepadlí. Já a celé naše mužstvo jsme pro ně byli černou vzpomínkou. Ale mně bylo při pozdějším angažmá ve Finsku moc fajn. Bylo tam hodně sněhu, pořád svítilo sluníčko a navíc... já miluju saunu a ta byla v každém baráku,“ usmívá se.

Český hokej v době své největší slávy uměl ten severský vždycky přechytračit a najít si cestičky k velkým výsledkům. „Finové jsou poctiví, mají skvělé bruslení, precizní střelu. Ale chybí jim neočekávaná kreativita a česká vyčůranost. Záleží ale na tom, kdy je to ku prospěchu,“ míní Moravec.



To se nezměnilo dodnes. V dnešním čtvrtfinále v Rize bude současný český výběr potřebovat to samé, jen to ještě propojit s rychlostí i tvrdou prací na ledě.

„A každý musí znát svou roli, to je půl vítězství,“ upozorňuje autor zlatého gólu. „Jinak dál nedojdou. Kdo chce jít až nahoru, musí šlapat. Český výkon je na dobré cestě, hráči si začínají pomáhat. Ještě musíme být zodpovědnější v obraně a bude to dobré,“ soudí.

Před klíčovým duelem na světovém šampionátu jsou podle něj oba týmy vyrovnané. „Takže je to stejné jako před naším finále před dvaceti lety. Jen my jsme si tenkrát byli jistí, že vyhrajeme,“ uzavřel.