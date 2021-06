Kapitán Kovář: Jsem na řadě. Chtěl bych ještě zažít konec na vítězné straně

Sedmkrát už byl na mistrovství světa, odehrál i skvělé čtvrtfinále proti Finům na domácím šampionátu v Praze, ale kromě vzpomínek zatím žádnou jinou cennou památku na předchozí turnaje nemá. Nadešel čas v době, kdy je on hlavním tahounem reprezentace?



Vždyť už vyhrál český titul, potěžkal nad hlavou Gagarinův pohár pro vítěze KHL a naposledy křepčil na ledě se spoluhráči ze švýcarského Zugu coby šampion i nejlepší hráč tamní NLA. Jen velký úspěch na poli národních týmů mu pořád uniká.

„Musíme být soustředění na každou chvíli, nekoukat dopředu a od začátku si jít za svým,“ říká Jan Kovář den před čtvrtfinálovým duelem na MS proti Finsku.



Co s vámi dělají podobizny velkých kapitánů národního týmu s trofejemi pro mistry světa vylepené v kabině českého mužstva?

Je to hezké, krásná vzpomínka. Na úspěších českého hokeje jsme vyrůstali a je fajn si připomenout, kvůli čemu jsme tady.

Znáte krásu i krutost velkých zápasů. Jak moc působíte jako lídr na mužstvo před klíčovým okamžikem?

Nemáme moc kluků, kteří by čtvrtfinálové utkání hráli, nebo zažili roli, v jaké tu teď jsme. Dá se říct, že jak naše lajna začne zápas a jaký nastolí trend, tak to potom bude v utkání.

Je skutečné umění vyhrávat zápasy a nepodělat se při stěžejních momentech?

Já myslím, že jo. Ale není to jako v klubu, kde si můžete dovolit odehrát nějaké další utkání a vzchopit se z neúspěchu. Tady jde o jediný zápas, rozhoduje jediný moment.

Vy už tituly máte. Je teď na vás předávat tyto zkušenosti mladším hráčům a tlačit do nich vítěznou mentalitu?

Je to ještě o další věci. Vezměte si, jak to bude působit, když kluci uvidí třeba Vrániče (Jakuba Vránu) blokovat střely. Všichni pochopí, že musejí blokovat taky a že je to cesta, jak Finy udělat.

Takže to bude stejné jako proti Švédsku?

Tam jsme byli opravdu nad propastí. Takové čtvrtfinále už tady hrajeme od třetího zápasu a já doufám, že to může být naše výhoda. Stačila jedna prohra a byli jsme venku. Doufám, že zítra nebudeme panikařit, neznervózníme a dobře vstoupíme do utkání.

A třeba Milan Antoš řekl, že první třetina proti Dánsku byla hnus. Doléhá na vás i to, že byste měli být lepší?

Nebudeme si nic nalhávat. Předvedená hra zatím neladila. Cítím však, že se dostáváme blízko optimálního výkonu. Ve čtvrtek nás čeká velký zápas, který budeme chtít vyhrát a tahle kritika nám upřímně vůbec nepomáhá.

Vybavíte si ještě čtvrtfinále v Praze 2015, kdy jste dal dva góly stejně jako Jaromír Jágr?

Přesně si na to vzpomínám. Byl to jeden z mých nejlepších zápasů v národním týmu. Celkově tam byla neuvěřitelná atmosféra. Chtěl bych zažít ještě nějaký takový okamžik. Není nic lepšího, než když na konci rozhodčí pískne do píšťalky a vy stojíte na vítězné straně. To bychom teď také chtěli.