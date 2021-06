Od začátku jedeme na krev, zvedáme se. Na Finy jsme připravení, říká Zadina

Jaké bude čtvrtfinále s Finskem?

Nahoru dolu. Finové jsou brusliví, mají dobrý tým. Nechtějí jenom bránit, chtějí hrát hokej a na to se těším. Doufám, že to bude bavit nás i vás.

Narazit jste mohli ještě na Spojené státy. Koho jste si přáli víc?

Já nevím, nesledoval jsem to. A upřímně je to jedno. Na mistrovství je každý tým špičkový a pokud chceme pokračovat, musíme porazit každého. Ten zápas bude jen o nás, ne o soupeři.

Jste na zápas po ošemetných výsledcích ve skupině připravení?

Měli jsme dost zápasů, abychom byli. Začali jsme vyhrávat, když jsme potřebovali, otočili jsme zápas se Švédy a postupně se zlepšovali. Věřím, že to dopadne, dáme do toho všechny síly. Musíme určovat tempo.

Ale trvalo to, ne? První dva zápasy jste prohráli.

My jsme šli od začátku na krev, ale dělali jsme chyby a nehráli podle představ. Nepracovali jsme dobře, ale zvedali jsme se, to jste mohli vidět. Teď máme pět výher v řadě, to je pro sebevědomí skvělý.

Zápas se Slováky o ničem životně důležitém nerozhodoval, jak jste ho sehráli?

Pro nás byl důležitý kvůli sebevědomí a odehráli jsme ho dobře. Nakoplo nás, že jsme se prosadili už v prvním střídání. Nějaké chyby jsme dělali, občas nás zatlačili do pásma, ale hru jsme kontrolovali.