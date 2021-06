Náhradníci nám zamotali před čtvrtfinále hlavu, řekl kouč Pešán

To znamená, že ve čtvrtek proti Finsku může někdo z pětice Tomáš Zohorna, Adam Musil, Lukáš Radil, Matěj Blümel nebo Michal Moravčík dostat místo v sestavě?

Na jednu stranu jsme chtěli pošetřit vytěžované hráč, například Filip Hronek během celého turnaje hraje opravdu hodně. Zároveň chceme na klíčové utkání vybrat co nejvhodnější tým, byť odpočívali hráči jako Kovář, Kubalík, Sekáč nebo Vrána. Čeká nás velká debata.

Do utkání se Slovenskem měl původně naskočit Filip Chytil, ale nakonec nehrál. Proč?

Měl drobný zdravotní problém během předzápasového rozbruslení, ale už ve středu bude připraven. Byla to pro nás nepříjemná situace, vznikl chaos, protože jsme za Chytila nemohli povolat nikoho z náhradníků a rozhodily se nám nejenom jednotlivé formace, ale i přesilovky.

Ve čtvrtfinále vás čeká Finsko, které dobře znáte z Euro Hockey Tour - až na dvě posily z NHL má stejný tým. Je to pro vás výhoda?

Finský způsob hry zná celý svět, jsou to úřadující světoví šampioni a hrajou velice dobře. Bude to o soubojích, bruslení, poctivě hře, hraní blízko sebe. Klíčové bude, jestli se s tím dokážeme popasovat. A vůbec nehraje roli, že soupeře známe ze sezony.

Kvůli tomu, že nepůjde o bezvýznamný zápas, ale o čtvrtfinále MS?

Ano, přesně tak. Euro Hockey Tour se nedá srovnávat s tlakem a okamžikem utkání na mistrovství světa a speciálně ve vyřazovacích bojích.

Jak na ten tlak připravujete nezkušené hráče?

Pod tlakem hrajeme na mistrovství už několik zápasů v řadě. Dokázali jsme se s ním srovnat. Začínáme mít tvář, jakou bychom by představovali. Bude na nás na trenérech, abychom namixovali tým do podoby, ve které může uspět. Součástí přípravy bude, že utkání bude mít velký význam.

Pět hráčů v zápase se Slovenskem dalo první gól na šampionátu. Jak moc to pomůže kupříkladu Michaelu Špačkovi s Matějem Stránským, kteří se v koncovce trápili?

Může to být uklidnění pro celý tým, že jsme si zahráli dobré utkání a vstřelili hodně branek. Spousta hráčů si uvědomila, že když plní úkoly, tak hrajeme pohledný hokej a dáme hodně gólů. V první řadě pomůže pocit, že kluci odehráli dobrý zápas.

Bude proti Finsku chytat Šimon Hrubec?

I to bude součástí velké debaty trenérského štábu, zatím to není vůbec jisté.