Mistrovství je pro mě spíš poznávací zájezd z hotelového okna, mrzí Radila

Jak dlouhé byly ty dny bez zápasů?

Užívám si v Rize takový pobytový a poznávací zájezd pomocí jednoho okénka na hotelovém pokoji. Úplně jsem si to neužíval, bylo to dost dlouhé, v tomhle je letošní mistrovství úplně jiné než ta ostatní... Jsme zavření v bublině a dostaneme se akorát na zimák nebo na malou ohrádku před hotelem. Ale tak to je a uvidíme, jak to bude.

Proti Slovákům jste bojoval o příležitost i ve čtvrtfinále, cítíte šanci?

Tyjo, já si to vůbec netroufám odhadovat, nejsem v odhadech moc dobrej. (smích)

Bylo těžké chytat rytmus na ledě?

Oproti předešlým dnům bylo zvláštní, že jsem se zpotil, no. Ale v podstatě jsem se cítil dobře, čekal jsem to horší. Tím, že kluci dali gól hned v prvním střídaní, jsme diktovali tempo. Hráli jsme s pukem a to mi to usnadnilo.

Poprvé na turnaji vám vyšel začátek zápasu.

Samozřejmě je lepší, když nemusíte nic dohánět. Na to se musíme zaměřit, abychom hráli dobře s pukem, měli střely a tlačili od začátku.

Co říkáte na čtvrtfinálového soupeře Finsko?

Bude to náročný zápas, Fini hodně bruslí, spoustu kluků znám z KHL, ale ono to je jedno. Jestli chceme vyhrát, musíme porazit každého. Za těch sedm zápasů bychom měli být připravení.