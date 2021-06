Čtvrtfinále hokejového MS: Češi jdou na Finsko, Slováci vyzvou USA

Skupina A má o postupujících jasno, večer se rozhodne už jenom o tom, zda Rusové postoupí z prvního, nebo druhého místa. Proti Bělorusku jim k vítězství ve skupině a odsunutí Švýcarů za sebe stačí zisk jednoho bodu (Rusové mají se Švýcary lepší vzájemnou bilanci, porazili je 4:1).

Česko - Slovensko 7:3 Zpravodajství z utkání

Skupina B je zamotanější. První jsou Američané, protože odpoledne porazili Italy 4:2, za nimi zůstali druzí Finové.

Třetí je zatím Kanada, ale pokud postoupí, bude to jedině ze čtvrtého místa. Také se může z turnaje pakovat, do svízelné situace se dostala (nejen) odpolední prohrou s Finy 2:3 po nájezdech.

O osudu Kanady (10 bodů) rozhodne večerní duel Lotyšska s Německem (oba zatím 9 bodů). Kanaďané musí doufat, že zápas skončí po 60 minutách a nebude se prodlužovat. Tím by se Lotyši, či Němci vyhoupli na třetí místo a Kanadu odsunuli na čtvrté - nicméně stále postupové.

Pokud se však zápas Lotyšska s Německem bude prodlužovat, Kanaďané na mistrovství světa končí a nepostoupí do play off, postoupí naopak Lotyšsko společně s Německem. Vítěz večerního duelu by získal dva body a vyskočil na třetí místo, prohraný by bral jeden a bodově se srovnal s Kanadou.

Následná minitabulka tří týmů s deseti body - Kanada, Kazachstán a jeden z dvojice Lotyšsko/Německo - hraje za každého případu v neprospěch Kanady.