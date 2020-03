Naděje na hokejové MS je mizivá. Vše směřuje ke konci, připouští Bříza

Jak vypadá situace kolem šampionátu?

V této době se události vyvíjejí strašlivě rychle. Stačí se podívat třeba na formuli 1. Ale jediný, kdo může o zrušení šampionátu rozhodnout, je Rada IIHF. V rámci ní budeme mít v pondělí a úterý telekonferenci, při níž určitě padnou rozhodnutí o dubnovém programu.

A co květnové mistrovství světa ve Švýcarsku?

Každý z organizátorů čeká na nařízení švýcarské vlády a dalších národních autorit. Specifické je to také v tom, že právo rozhodovat mají v zemi i jednotlivé kantony. Tuším, že dnes (v pátek) je zasedání Spolkové rady, na základě které pak budou reagovat další kantony. A my na to budeme reagovat v úterý.

Lze tedy v úterý čekat konečný verdikt ohledně hlavního mistrovství?

Může se stát všechno, takže je možné, že už budeme mít jasno. Jinak jsme si ale stanovili datum 15. dubna, což bylo definováno jako mezní deadline, kdy organizátoři začnou přestavovat arény, budovat infrastrukturu a vydávat dodatečné náklady. Nejpozději tehdy bude definitivně jasno.

Jak vy osobně vidíte šance, že se turnaj uskuteční? Třeba šéf českého svazu Tomáš Král opakovaně prohlásil, že si to nedovede představit. Živí ještě IIHF naději?

Nemyslím si, že by to bylo o naději. Spíš o pragmatismu. V tuto chvíli nám ale nezbývá než odpovídat: „Počkejte.“ Byť to k tomu třeba směřuje, my to musíme nejdřív oficiálně rozhodnout. Popřípadě musíme vydat rozhodnutí, zda turnaj zrušíme úplně, nebo ho oddálíme. NHL také nakonec sezonu nezrušila, v případě, že bude pokračovat, je ochotná hrát až třeba do července. Definitivní rozhodnutí musí zkrátka vydat řídící orgán. Musí to zároveň mít hlavu a patu, všechny konsekvence do toho musejí být zakomponované. Třeba si umím představit námitky Švýcarů, zda zrušením o pořadatelství přicházejí, nebo budou moct uspořádat turnaj příští rok. Na tohle všechno se musí myslet.

Je posunutí termínu mistrovství třeba na červen reálné?

Pozor, to jsem myslel jen jako hypotetický příklad. Reálně to možné není. Sám vidíte aktuální situaci: všechny hlavní ligy v Evropě zavřely. Hráči utíkají domů, aby to stihli a nezůstali viset na hranicích. Nesmí se trénovat. Nedovedu si představit, že by se v nejbližší době cokoliv změnilo. Vždyť vrchol té pandemie někteří předpovídají na květen nebo červen. Nebo že snad bude i druhá vlna. Nedovedu si představit, že by pomohlo posunout něco jen o pár měsíců. Očekávám proto, že to řešení bude komplexní.

Na co se tedy ještě čeká?

Jediná otázka pro mě je, kdy Švýcaři vydají klíčové rozhodnutí, pak mistrovství s jistotou padne. Když jakoukoliv akci zrušíte na principu vyšší moci, máte v tom určitou pojistku. Jelikož součástí takové akce je spousta partnerů a dalších návazných vztahů. Zamezí se tak případným právním sporům, třeba o to, že se rozhodnutí vydalo příliš brzy. To se netýká mistrovství nižších kategorií, ale hlavního turnaje, který měl mít podle odhadů rozpočet přes 40 milionů švýcarských franků (necelá miliarda korun).

Dají se už odhadnout ztráty ze zrušení mistrovství?

V tuto chvíli netuším, možná bude jasněji v úterý. Ale je to interní věc pořadatelů, kteří nemají s IIHF nic společného. Pak tam jsou ještě náklady od zmíněného 15. dubna, které by už byly nevratné. Tak jako v případě biatlonu v Novém Městě na Moravě, který se musel na poslední chvíli obejít bez diváků, byť byl pro ně areál kompletně připraven.

Uspořádání šampionátu by bylo zřejmě nereálné i proto, že se většina lig zrušila. Sportoviště v Česku jsou uzavřená.

Ani proto si to neumím představit. Hráči netrénují, v podstatě jsou paralyzované programy všech nároďáků. Nikdo se teď ani nedostane na zimák. Přesně za měsíc by se musel stát absolutní zázrak v podobě odchodu epidemie z Evropy. Aby hráči mohli alespoň narychlo naskočit do nějakého nouzového přípravného programu. Během posledních 72 hodin ale všechno tak akcelerovalo, že ta odpověď je nasnadě. Čtvrteční stanovisko IIHF o tom, že ještě není definitivně rozhodnuto, ale stále platí. Verdikt musí vzniknout až na základě faktických podmínek.