Ticho nad ledem. Slavná NHL utrpí těžké ztráty, nejen finanční

Nelze vyloučit, že další mače už si Kubalík v ročníku 2019/20 nezahraje. NHL ve čtvrtek kvůli pandemii koronaviru oznámila přerušení základní části, jež měla skončit 4. dubna.

Pakliže se soutěž letos na jaře v Severní Americe znovu rozjede, může skočit rovnou do play off, do něhož Blackhawks vzhledem k dosavadním výsledkům nepostoupí.

Zlověstně se šířící nemoc ochromila také další zámořské ligy a sportovní akce. NHL se přirozeně bránila zastavení vysoce výdělečného zábavního průmyslu. V minulých dnech plánovala úhybný manévr – mače v Columbusu či San Jose chtěla uspořádat v arénách bez diváků.

Pak se ovšem zjistilo, že se nakazil Rudy Gobert, hvězda basketbalového klubu Utah Jazz. NBA vytasila visačku „Mimo provoz“. A NHL ji musela následovat.

Třeba proto, že Utah nedávno nastoupil v halách v Detroitu, Bostonu a New Yorku, vnichž sídlí též hokejové týmy Red Wings, Bruins a Rangers.

Středeční partie NHL už provázela nejistota a poněkud ponurá atmosféra. Ve čtvrtek ráno vedení soutěže vydalo doporučení, aby mužstva netrénovala, nescházela se na poradách, nesetkávala se s novináři.

Čekalo se na rozhodnutí majitelů všech 31 klubů, kteří se po poledni spojili při konferenčním hovoru.

Verdikt zřejmě nikoho nezaskočil. Nehrajeme! Do odvolání.

Hrozí tak, že Stanley Cup potřetí v dějinách zůstane bez vítěze. V březnu 1919 se finálová série Seattle – Montreal nedokončila kvůli řádění španělské chřipky. Celou sezonu 2004/05 NHL odepsala kvůli při s hráčskými odbory o znění kolektivní smlouvy a výluce.

Všechna ze zbylých 189 střetnutí základní části už se v časové tísni jen obtížně povede zachránit. National Hockey League doufá, že se podaří vir zkrotit a že neblahé ticho nad ledem po nezbytné přestávce, řekněme třítýdenní, nahradí tradičně divoká vřava vyřazovacích bojů.

Ani ta příznivější varianta ale nezamezí kolosálním ztrátám. V minulém ročníku se příjmy hokejového cirkusu vyšplhaly přes pět miliard dolarů a v tom současném se počítalo s dalším růstem. NHL je údajně pro podobné případy pojištěna, není ale známo na jakou částku.

Zvlášť citelné a zatím těžko vyčíslitelné zásahy do rozpočtů klubů a do výplat hráčů, jež jsou přímo navázané na ligové hospodářské výsledky, by způsobilo zrušení play off. Znamenalo by pohromu též po sportovní stránce.

Řadě borců – třeba Patricku Marleauovi v Pittsburghu – by mohlo náhle ukončit kariéru. Zhasla by jejich zřejmě poslední naděje na zisk Stanley Cupu. Následovalo by jalové jaro bez napětí, poutavých příběhů a extatického vzpírání stříbrného poháru ke stropu arény.

Vniveč by přišla obdivuhodná snaha forvarda Jakuba Voráčka, který ve Philadelphii obětoval osobní statistiky, vybrousil své obranářské schopnosti a přizpůsobil se účinné taktice kouče Alaina Vigneaulta.

Nebude-li pokračovat základní část, bostonský dravec David Pastrňák se zastaví na bilanci 48+47 a přijde o úžasnou příležitost nasbírat 50 gólů a 100 bodů, což před ním dokázal jediný Čech – Jaromír Jágr.

Na druhou stranu by se v tomto případě stal králem střelců, o Richard Trophy by se podělil s Rusem Alexandrem Ovečkinem.

Lidé v branži přirozeně nejásají. Jak ovšem ukazuje vyjádření edmontonského kouče Davea Tippetta, umějí se na situaci dívat s nadhledem: „Chápeme, že do hokeje zasahují výluky. Víme, že naše hra má i obchodní stránku. Ale teď vidíme, že má taky zdravotní a životní stránku. Nejde jen o hokej a sport. Nastala doba velkých otřesů a my se s nimi musíme vyrovnat.“

NHL zaplavila prázdnota.

Snad pouze na pár týdnů.