Stopka i pro NHL. Liga přerušuje sezonu, doufá ale v pokračování

„V souvislosti se současnou situací související s šířením koronaviru a po konzultaci s lékařskými odborníky jsme se rozhodli, že počínaje dnešními zápasy pozastavujeme chod NHL,“ oznámil v čtvrteční tiskové zprávě komisionář ligy Gary Bettman.



„Budeme dál sledovat vývoj situace. Naším cílem je pokračovat ve hře, jakmile to bude vhodné a bezpečné. Chceme dokončit sezonu a předat vítězi Stanley Cup. Do té doby děkujeme fanouškům za trpělivost,“ pokračoval Bettman.



V této sezoně nastoupilo v lize také 33 českých hokejistů včetně útočníka David Pastrňáka, který se momentálně s 48 góly dělí o pozici krále střelců s Alexandrem Ovečkinem. Zda si oba hráči nakonec rozdělí Maurice Richard Trophy pro nejpilnějšího střelce, nebo ještě dostanou v aktuálním ročníku šanci vybojovat trofej pro sebe, je zatím nejasné.

NHL se rozhodla reagovat na postup basketbalové NBA, která během noci na čtvrtek jako první přerušila chod na neurčito. Důvodem byl pozitivní test na nemoc COVID-19 u Rudyho Goberta z Utahu.

Reakce hokejové ligy je logická. „Naši hráči sdílejí s těmi z NBA společné prostory a šatny, tudíž teď musíme počítat s variantou, že se koronavirem mohl nakazit i někdo z hokejistů. Proto musíme soutěž pozastavit,“ vysvětluje Bettman. Deset týmů NHL sdílí arénu s celkem z NBA.

Ještě ve čtvrtek ráno to přitom vypadalo, že zatím zůstane jen u několika hokejových zápasů bez divácké účasti. Na to už chystali v San Jose a Columbusu, kde místní samosprávy zakázaly veřejná shromáždění. Během dne se však zároveň začaly rojit zvěsti o tom, že večerní konferenční hovor Bettmana se zástupci klubů přinese radikální, leč očekávanou a logickou zprávu.

Ti rozhodčí NHL, kteří se nacházeli na cestě na zápas, dostali ve čtvrtek zprávu: „Máte padla, můžete se vrátit domů.“ Ranní tréninky všech klubů byly rovněž zrušeny, liga měla zároveň na kluby apelovat, aby si pojistily volné prostory svých arén až do konce července. Značí to, že se Bettman a spol. nevzdávají rozehrané sezony a kalkulují i s těmi nejzazšími termíny.

Samotní hokejisté přijali zprávu o přerušení smířlivě. „Liga ví, co je nejlepší pro nás, fanoušky a všechny, kteří se kolem hokeje pohybují. Věříme, že NHL dělá maximum pro naše zdraví,“ citovala kapitána Winnipegu Blakea Wheelera stránka NHL.com.

Pokud by se sezona NHL nedohrála, bylo by to potřetí za 103 let existence ligy, co by nebyl znám vítěz Stanley Cupu. V roce 1919 narušila finálovou sérii epidemie španělské chřipky, během sezony 2004/05 se nehrálo vůbec kvůli hráčské stávce.

Z pohledu českého hokejového fanouška se pátek třináctého konal o den dříve – ve čtvrtek byla definitivně a bez určení šampiona ukončena extraligová sezona. Zámořská média navíc oznámila, že se ruší i květnové MS ve Švýcarsku. Mezinárodní hokejová federace ovšem tuto zprávu brzy popřela, konání šampionátu však zůstává vzhledem k situaci v zemi nadále nejisté.