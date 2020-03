Dotrénujte, zamykáme... Na zimák už ani nesmíme, hlásil plzeňský kouč

„Je hotovo. Teď už na zimák ani nesmíme, klukům se zabalí výstroje, vydesinfikuje se celá kabina. Já tam nechal počítač i další věci, uvidíme, kdy si je budu moci vyzvednout,“ hlásil ve čtvrtek odpoledne plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Tým má volno. Čtvrtfinálová série proti Mladé Boleslavi, která se za normálních okolností měla rozehrát příští pondělí, zůstane jen jako nevyplněná kolonka v archivech.

Asi se nic jiného nedalo dělat, říká Pulpán Je jediným pamětníkem na straně hokejové Plzně, který odehrál před pěti lety sérii proti Mladé Boleslavi. Za tehdejší vyřazení v předkole se obránce Lukáš Pulpán letos mohl pomstít, jenže k tomu už nedojde. „Ale pravda je, že z té série už si vlastně nic nevybavuji, je to dlouhá doba. Navíc jsme tehdy vypadli a takové vzpomínky se snažím spíš z hlavy vymazat,“ pousmál se čtyřiatřicetiletý Pulpán. Ještě ve čtvrtek ráno byl se spoluhráči na tréninku. Odpoledne už se dozvěděl, že kvůli nouzovému stavu vyhlášenému českou vládou se sezona definitivně nedohraje. „Musíme to respektovat, i když je to hodně nepříjemné. Osm měsíců se připravujete na vrchol snažení a nakonec se všechno zruší. Tenhle sportovní pohled je smutný. Ale na druhou stranu, vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru adekvátní. Nic jiného se asi nedalo dělat,“ uznal plzeňský odchovanec, který v nejvyšší soutěži odehrál dosud 461 utkání. Další může přidat až v příští sezoně. Byť ještě ve čtvrtek ráno žila naděje, že soutěž se v nějaké podobě dohraje, i kdyby to bylo bez diváků. „Asi bych si to dokázal představit. Ani v létě na přípravu lidi tolik nechodí, víme, jak by atmosféra vypadala. Ale samozřejmě by šlo o nějaké krizové řešení. Honza Eberle se bavil s klukama z Olomouce a ptal se jich, jak se jim hrálo v předkole doma bez fanoušků. A říkali, že to bylo hrozné,“ líčil Pulpán. Teď má neplánované volno, stejně jako všichni jeho spoluhráči. „Už teď to byl jiný režim než obvykle. Jsem hlavně doma s rodinou u nás na vesnici v Líních. Nevadí mi to. S psíkama chodím ven a rodina je spokojená, že jsem teď doma častěji,“ popisoval obránce Škody. Funguje zároveň jako klubový pokladník, nyní tak může udělat inventuru. „Nejvíc platil Guli (Gulaš), to má za ty góly a přihrávky. Noví kluci dávali zápisné, ani to nebylo málo. Teď jen vymyslet, kdy se sejdeme a ty peníze společně využijeme,“ nadhodil Pulpán.

„Už máme dovolenou, podle předpokladů se mistr ani nevyhlásí. Ale ani se teď vlastně s hráči nemáme kde sejít a rozloučit,“ mínil kouč Škody. Ta končí celkově pátá.

Teď už se můžeme bavit jen hypoteticky. Kdyby se play off rozjelo, mělo by vůbec smysl odehrát jej bez fanoušků?

Hrát bez diváků je nesmysl. Když jsem viděl hráče a trenéry klubů, které to tento týden poznaly v předkole, bylo vidět, že daný stav respektují, ale radost z něj určitě nemají. Fanoušci na zimák patří, hokej a všechny další sporty se hrají pro ně. Jinak to není ono.

Poslední dny jste hráče připravovali na stav, že je potřeba trénovat, i když osud extraligy je nejasný. Bylo to složité?

Hráči jsou profesionálové. Seděli jsme s nimi, mluvili o tom. I oni situaci respektovali. Samozřejmě to měli v hlavách, ale trénovali dobře. Ale když do toho zasáhne vyšší moc, nemůžete nic ovlivnit. Pracovali jsme proto, abychom byli připraveni zúročit celoroční práci, pokud by se soutěž ještě rozeběhla. I hráči to takhle vzali. Původně teď měli mít tři dny volna, k dalšímu tréninkovému cyklu jsme se chtěli sejít v pondělí. Bohužel, i tahle šance padla.

Probírali jste také v kabině to, jak se hráči mají chránit, aby minimalizovali riziko nákazy koronavirem?

Bavili jsme se o tom hodně. Apelovali jsme na kluky, aby omezili cestování, aby byli s rodinami doma, v klidu. Dbali jsme na hygienu, do kabiny za námi samozřejmě nikdo nesměl, tam byl vstup přísně zakázán všem, kteří tam nemají co dělat. V rámci možností jsme dělali všechno, abychom se chránili. Ale tohle není jen o nás, virus ovlivňuje dění v celém světě.

Bral jste to i tak, že společné tréninky jsou možností, jak se od myšlenek na tohle onemocnění alespoň na chvíli odpoutat a přijít na jiné myšlenky?

V tom to bylo fajn. Sešli jsme se, potrénovali, vyčistili si hlavy. V kolektivu to je vždycky lepší, než prosedět celý den jenom doma. Kluci alespoň na dopoledne vypadli, zatrénovali si a užili i trochu srandy. Odpoutáte se pak na chvíli od toho, co celý den posloucháme v televizi a z rádia.