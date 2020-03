Konec hokejového mistrovství světa? Je to ve hře, přiznal Fasel

Vyplývá to i ze slov prezidenta federace Reného Fasela, který promluvil o víkendu.

„Je možné uspořádat šampionát bez diváků, když je prodáno víc než 300 tisíc vstupenek? Ne, o tom není pochyb. Prázdné tribuny během mistrovství nedávají smysl. Takový turnaj není jen o zápasech, ale také o atmosféře a o komunikaci mezi hráči a fanoušky,“ řekl Fasel v rozhovoru pro portál lematin.ch.

Původně mělo definitivní rozhodnutí o osudu světového šampionátu padnout až v polovině dubna. IIHF dokonce ještě ve čtvrtek dementovala zprávy ze zámoří, že by se akce měla v nejbližších dnech zrušit. O pár dní později je však, jak se zdá, situace poněkud odlišná.

„Čeká nás velmi důležité jednání. Organizace turnaje je stále složitější a šance na jeho uspořádání se postupem stále snižuje,“ nezastírá Fasel.

Jistě, Mezinárodní hokejová federace má stále čas, není tlačena do jednoznačného verdiktu, ovšem její představitelé sami dobře tuší, že to je zbytečné. A to s ohledem na řadu faktorů.

Ty nejzásadnější? Kromě toho, že se akce z nařízení vlády nemůže zúčastnit Kazachstán a že Itálie je ochromena karanténou a vysokým výskytem koronaviru, hraje podstatnou roli fakt, že drtivá většina hokejových lig v Evropě už ukončila sezonu.

Hráči tudíž vypadnou z tempa. Aktuálně až do odvolání nemohou ani trénovat. Existuje sice možnost individuální přípravy, ta však nestačí.

„Ano, ve hře je možnost zrušení turnaje,“ přiznal Fasel, kterého trápí i hrozba, že by se turnaje nezúčastnili hráči z NHL. I to je důležitý aspekt, protože zvučná jména zaručují nejenom větší sportovní kvalitu, ale také vyšší sledovanost a prestiž.

„Pokud budeme přesvědčení, že je potřeba akci zrušit, tak to uděláme. Nebojíme se toho kroku i kvůli tomu, že jsme pojištění. Pojistku uzavíráme každou sezonu od roku 2012. Je to drahé, stojí to 250 tisíc švýcarských franků, ale je to správný krok. Bez pojistky by ztráta představovala asi 20 milionů,“ oddechuje si Fasel.

Ten si nemůže ani pohrávat s myšlenkou na přesunutí turnaje na červen nebo červenec. To naznačil v pátečním rozhovoru pro iDNES.cz i Petr Bříza, člen Rady IIHF.