Hokejové MS nebude, řekl Fasel. Proč tedy nepadl oficiální verdikt?

Ano, nejde o nic menšího než o peníze. IIHF se od roku 2012 začala pravidelně pojišťovat proti různým faktorům, které by mohly zapříčinit nemožnost pořádání šampionátu. Jedním z nich je hledisko vyšší moci, do něhož se dá napasovat aktuální celosvětová pandemie koronaviru.

Pojištění proti tomuto riziku není v případě hokejového mistrovství světa levná záležitost. Vyjde na 250 tisíc švýcarských franků, tedy zhruba 6,5 milionů korun. Bez pojistky by ale ztráta představovala asi 20 milionů franků čili více než půl miliardy korun (celkový rozpočet na pořádní turnaje je dvojnásobný).

Současné rozhodování je tedy hrou o obrovské peníze a IIHF při ní nechce nic podcenit.

„Kdybychom nyní rozhodli o akci, která se koná v květnu, tak by potom nebylo možné jednat s pojišťovnou. Musíme jít krok po kroku, abychom zabránili finančním škodám, pokud bychom rozhodli o mistrovství bez toho, aniž by byla uplatněna pojistka,“ řekl pro sport.cz Petr Bříza, jenž se coby člen Rady IIHF zúčastnil úterní telekonference zástupců všech šestnácti účastníků šampionátu.

Ne, není už téměř žádná naděje, že se turnaj uskuteční. Svědčí o tom slova řady předních evropských funkcionářů a vše potvrzuje až nezvykle upřímné prohlášení dosud zdrženlivého a diplomatického Fasela.

„V současnosti vyhodnocujeme situaci a intenzivně komunikujeme s pojišťovnami a úřady ve Švýcarsku. Tento postup je potřebný, abychom postupovali podle dohodnutých smluv. Už brzy padne definitivní verdikt. S jistotou můžu říct, že se šampionát nebude přesouvat do jiné země, protože koronavirus je všude,“ řekl šéf federace pro ruskou agenturu Ria Novosti.

Co se tedy bude nyní dít? Vypadá to, že do 19. dubna nic. Do té doby totiž švýcarská Spolková rada zavedla opatření proti šíření nákazy. A je velmi nepravděpodobné, že by po tomto termínu změnila stanovisko, jelikož křivka pandemie bude do té doby stále narůstat.

Současné status quo je tedy vynucenou hrou o peníze a čeká se jen na posvěcení autorit. V tomto případě na rozhodnutí švýcarské vlády. To bude pro Mezinárodní hokejovou federaci dostatečné alibi, aby jí pojišťovna vyplatila pojistné plnění.

„V opačném případě bychom se vzdali veškerých nároků a všechny náklady by šly za námi,“ vysvětluje Bříza. A dodává: „Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Není vyloučené, že finální verdikt přijde dřív než 19. dubna. Bude záležet na okolnostech.“

Ve Švýcarsku aktuálně platí zákaz konání akcí s účastí vyšší než 100 osob, řada kantonů však přijala ještě přísnější opatření proti šíření koronaviru. IIHF mezitím zrušila všechny letošní turnaje I. divize MS.