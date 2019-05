Vyvolení. Tyto hokejisty vybral trenér Říha pro MS na Slovensku

Útočníci

Michael Frolík, Calgary

Odehrál sezonu v nejlepším týmu Západní konference, ale v průběhu základní části sám často hledal formu. Vyzkoušel si dokonce i roli zdravého náhradníka. Přesto v 65 zápasech nasbíral 34 bodů. Když má vedle sebe správné parťáky, odvede pro ně těžkou práci, uvolní jim prostor a umí i přesně zamířit.

Robin Hanzl, Spartak Moskva

Spartak Moskva, jehož elitní formaci řídil z centru Hanzl, v osmifinále KHL řádně zatápěl favorizovanému Petrohradu. 30letému českému útočníkovi navíc utekl v základní části jen o jediný zápis třicetibodový milník, na nějž naposledy dosáhl před třemi lety v Litvínově. Spraví si chuť na svém druhém MS?

Filip Chytil, New York Rangers

V New Yorku má za sebou první kompletní sezonu za Rangers, odehrál 75 zápasů s bilancí 11+12. V devatenácti tak dál potvrzuje, že jde o jeden z největších českých talentů. Loni předváděl výborné výkony na šampionátu v Kodani, letos by měl být ještě lepší. Zdobí ho především dravost.

Dmitrij Jaškin, Washington

Po přestupu do Washingtonu se nedokázal prosadit natolik, aby měl stabilní místo v sestavě. V sezoně odehrál 37 zápasů s bilancí 2+6, v play off nehrál vůbec. Přesto může být na mistrovství hodně platný. Přesvědčil o tom loni v Kodani, kde patřil k nejlepších Čechům. Byl důrazný a dával góly.

Jan Kovář, Plzeň

Borec s největšími reprezentačními zkušenostmi. Má za sebou pět šampionátů, loni se ho kvůli účasti na olympiádě sám vzdal. Zkoušel štěstí v NHL, kde se nakonec neprosadil, sezonu dohrál v Plzni. Nijak extra nezářil, ale zase našel chuť k hokeji. A motivaci přesvědčit, že může zářit i v národním týmu.

Dominik Kubalík, Ambri-Piotta

Útočník Dominik Kubalík ovládl ve 23 letech bodování švýcarské ligy (50 zápasů, 57 bodů), jeho práva v NHL nyní drží Chicago a je pravděpodobné, že si nejlepší ligu brzy vyzkouší. Je to šikovný střelec, kterých v reprezentaci moc není, tak proč jeho předností nevyužít.

Ondřej Palát, Tampa Bay

Útočník Ondřej Palát prožil rozporuplnou sezonu. Jeho Tampa Bay byla v základní části NHL suverénně nejlepší, jenže on sám léčil zranění. Pokud je zdravotně v pořádku, národnímu týmu se bude na MS hodit je pracovitost, odvaha chodit před brankoviště, síla v osobních soubojích i schopnost výrazně bodovat.

Michal Řepík, Podolsk

V průběhu sezony opustil zadlužený Slovan Bratislava a zamířil do Podolsku. 30letý Michal Řepík může být pomocným článkem třetí nebo čtvrté řady národní národního týmu, kde by spoluhráčům předával cenné zkušenosti. Navíc umí i přesně zamířit a dál gól.

Dominik Simon, Pittsburgh

Na mistrovství si zahrál jednou - před čtyřmi lety v Praze vedle Jaromíra Jágra. Posléze odešel do zámoří, kde téměř tři roky bojoval o pozici v Pittsburghu. Letos poprvé odehrál celou sezonu v NHL: v 71 duelech nasbíral 28 bodů (8+20). Měl by mít výraznější roli, čekají se od něj góly a body.

David Tomášek, Jyväskylä

Mladý útočník se po třech v Pardubicích vydal do zahraničí. Nyní má za sebou první sezonu ve finském JYP Jyväskylä, kde se slušně uchytil. V základní části nasbíral 33 bodů (11 + 22). V této sezoně patří David Tomášek k nejčastějším reprezentantům, za národní tým nastupoval i v mládežnickém věku.

Jakub Voráček, Philadelphia

Největší hvězda národního týmu. Neměl úplně oslnivou sezonu ve Philadelphii, ale na svém umu nic neztratil (získal 66 bodů) Bude klíčovým mužem v přesilových hrách, kde rád pálí z pravé strany, hraje tvrdě i rychle, umí se poprat a ukazuje emoce. Bude na něm Ve 29 letech zodpovědnost.

Jakub Vrána, Washington

Je to paradox: patří k jedněm z nejlepších své generace, ale v seniorské reprezentaci dosud nehrál. Je to střelec, což potvrdil i v NHL, kde letos nasázel 24 gólů, takže by se měl v Bratislavě starat především o ofenzivu. V zámoří dlouho čekal na šanci, už druhou sezonu ale hraje pravidelně.

Hynek Zohorna, Lahti/Chabarovsk

Dvojnásobný extraligový šampion s Kometou se po přestupu do finského Lahti rozjel a v 48 duelech základní části nasbíral 39 bodů (14+25), víc než kdy předtím. Vysloužil si angažmá v ruském Chabarovsku, kde si poprvé v kariéře zahraje po boku svého staršího bratra Tomáše.

Tomáš Zohorna, Chabarovsk

Společně s expardubickým kumpánem Janem Kolářem si v Chabarovsku odkroutil už svou čtvrtou sezonu. Už potřetí to ale s Amurem do vyřazovacích bojů nedotáhl, nepomohlo ani Zohornových 29 bodů (14+15) v 62 duelech. Nejstarší z trojice bratrů si tak chce prodloužit sezonu na svém třetím MS.

Obránci

Radko Gudas, Philadelphia

Zkušený obránce, na něm by měla ležet asi největší tíha zodpovědnosti. Tvrďák, který se ničeho nezalekne, na druhou stranu to však někdy přežene. Kvůli disciplinárním prohřeškům byl nucený trochu změnil styl, ale o místo ve Philadelphii kvůli tomu nepřišel. V Bratislavě ho čeká třetí šampionát.

Filip Hronek, Detroit

Český hokej nemá moc talentovaných obránců, ale Hronek je jedním z mála, kteří v sobě mají potenciál. Zahrál si už loni v Kodani a rozhodně nezklamal. Má solidní střelu od modré, takže se hodí na přesilovky. V průběhu sezony začal hrát za Detroit, kde nastřádal 46 startů s bilancí 5+18.

Michal Moravčík, Plzeň

Loni se překvapivě dostal na šampionát do Kodaně a nezklamal. Dočkal se díky tomu nabídky z Montrealu. Jenže když z AHL spadl do nižší ECHL, tak zvolil raději návrat do Plzně. Tradičně se může pochlubit dobrou bilancí plus/minus, je to především poctivý defenzivní obránce.

David Musil, Třinec

Obránce s mimořádně bohatým hokejovým rodokmenem. Před dvěma lety se rozhodl pro přesun ze zámoří do extraligového Třince, se kterým letos dosáhl na mistrovský titul. V základní části sbíral především asistence, zakončil ji s bilancí 1 + 13. V této sezoně patří také k pravidelným reprezentantům.

Jan Kolář, Chabarovsk

Dlouholetá opora zadních řad české reprezentace. Na podzim si v dresu Chabarovsku poranil nohu a po sérii 205 odehraných utkání v řadě musel nedobrovolně pauzírovat. 32letého beka testoval kouč Říha v obranném páru s mladým Hronkem, uvidíme toto spojení i v Bratislavě?

Jan Rutta, Tampa Bay

V zámoří zažil hodně divokou sezonu, vystřídal tam dohromady čtyři týmy, Chicago a Tampu Bay v NHL i jejich farmy. V Tampě zaujal, nastoupil do všech čtyř utkání play off a před pár dny s ní podepsal novou smlouvu. Ve 28 letech už je navíc dost zkušený, aby patřil k lídrům týmu.

David Sklenička, Plzeň

Podobný případ jako Moravčík: i on vystřelil loni, zahrál si na mistrovství v Dánsku a odešel zkoušet štěstí do zámoří. Sezonu strávil na farmě Montrealu v Lavalu, kde odehrál 68 zápasů s bilancí 3+6. Je spolehlivý v defenzivě a ideální typ pro oslabení, ale je schopný předvést i ofenzivní výpady.

Petr Zámorský

V této sezoně absolvoval všechny čtyři podniky Euro Hockey Tour. Oprávněně, 26letému obránci se totiž mimořádně dařilo také na klubové úrovni. V 50 duelech za Hradec Králové nasbíral Zámorský 38 bodů (10+28) a stanovil si nové osobní maximum. Na světový šampionát odcestuje potřetí.

Brankáři

Patrik Bartošák, Vítkovice

V extralize se vypracoval asi v nejlepšího gólmana, o čemž svědčí statistiky a také fakt, že podepsal s mistrovským Třincem kontrakt na úrovni KHL. Pravidelně každou sezonu prokazuje stabilní výkonnost, podle všeho dorostl do věku, kdy z něj může být klidně brankářská jednička.

Šimon Hrubec, Třinec

Sedm sezon předváděl v Třinci výborné výkony, než konečně dosáhl na extraligový titul. V 27 letech byl brankář Šimon Hrubec klíčovým mužem vítězné cesty Ocelářů, v play off držel vynikající formu a úspěšnost 92,6 procent. V reprezentaci však odchytal pouze šest utkání.

Jakub Kovář, Jekatěrinburg

Má za sebou nejlepší sezonu v kariéře. V KHL vytvořil nový rekord v počtu vychytaných výher, který bude velice těžké překonat. Věkově i výkonnostně je na vrcholu, a to navzdory faktu, že ho trápily vážné potíže s nohou a hrozila mu amputace. Měl by začít jako jednička a uvidí se.