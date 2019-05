Palát věří v medaili na MS. Nikdo nás úplně nepřehrál, řekl po generálce

Rudá mašina, jak se ruští hokejisté už několik let oficiálně hrdě nazývají, začala před vyprodanou brněnskou halou úřadovat až od druhé třetiny. V té první měli více ze hry Češi a s hvězdami nabitým kádrem soupeře zvládali držet krok. (Více o utkání zde)



„Také si myslím, že první třetina nebyla vůbec špatná. Kdybychom proměnili alespoň půlku našich šancí, byla by z toho remíza,“ myslí si Ondřej Palát, pro něhož skončily vyřazovací boje NHL až krutě brzo. Suverén základní části z Tampy vyletěl v prvním kole hned po čtyřech duelech s Columbusem.

A tak si hvězdy týmu vydaly spravit chuť na světový šampionát na Slovensku. Generálka v Brně nabídla nadupané sestavy, které si na ledě nedávaly nic zadarmo. Proti sobě měl Palát hned tři parťáky z kabiny Lightning - produktivního démona Nikitu Kučerova, beka Michaila Sergačjova a gólmana Andreje Vasiljevského.

„Pozdravili jsme se a popřáli si hodně štěstí,“ nepřekvapil Palát. Zároveň ani nepřeceňoval sílu protivníka, který disponoval dalšími ofenzivními hrozbami jako Alexandrem Ovečkinem či Jevgenijem Malkinem. „Mají samozřejmě neskutečné hráče, ale kdybychom hráli lépe z obrany, tak těch šancí nemají tolik,“ vytkl Palát.

Máme na čem stavět, je optimistický Palát

K zamyšlení je podle něj před ostrými utkání MS také hra ve středním pásmu. „Musíme si to víc pohlídat, dávali si tam přihrávky do plné jízdy. Jakmile to dostanou, je už těžké je v té rychlosti honit,“ varoval po posledním přípravném utkání 28letý forvard.

Jinak má ale po závěrečném turnaji Euro Hockey Tour z českého mužstva dobrý dojem. „Všechny tři zápasy byly pozitivní (předtím prohra s Finskem 2:3 a výhra nad Švédskem 3:0). Musíme stavět hlavně na našem výkonu proti Švédům a z první poloviny na zápasu s Ruskem.“

A medailové ambice na světovém šampionátu? Podle Paláta, kterého čeká účast na vůbec prvním MS v kariéře, jsou reálné. „Určitě ano, nemyslím si, že by nás někdo úplně přehrál. Jak jsem zmínil, pokud budeme hrát dobře odzadu a pohlídáme si střední pásmo, můžeme udělat výsledek.“

Čeští hokejisté vyrazí po volném dni v úterý do Bratislavy, kam odcestují vlakem v 9:50 z pražského hlavního nádraží. Ještě ten den večer si zatrénují, úvodní zápas turnaje odehrají v pátek od 20:15 proti Švédům.