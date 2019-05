Kuzněcov pochválil Čechy a rýpl si do Brna: Už jsem zažil větší rachot

Aby ne. Zvučnými jmény natřískaná soupiska sborné budí na papíře respekt, jenže výsledky prvních dvou duelů na Českých hrách tomu neodpovídaly. Porážky 4:6 se Švédskem a 1:3 s Finskem donutily Ovečkina, Malkina, Kučerova či Kovalčuka zamyslet se nad tím, co je potřeba změnit.

„Lidé se podívají na sestavu a řeknou si, že je to samá hvězda, zato žádný pracant. V jistém smyslu mají pravdu, naše síla je hlavně v útoku. Ale tentokrát jsme to odmakali všichni,“ oddychl si po triumfu nad českou reprezentací Jevgenij Kuzněcov, další z řádky ruských superstar.



MS v hokeji 2019 Kompletní program

S tak hvězdnou sestavou se dvě porážky asi kousaly těžko.

Měli jsme vysoká očekávání, která se nenaplnila. Zejména proti Finům jsme pohořeli. Proto byl pro nás zápas s Čechy tak důležitý. Naštěstí jsme tentokrát víc než půlku zápasu dělali to, co po nás trenéři chtěli. Splnili jsme plán.



Takže na MS nakonec vyrážíte s optimismem?

Věřím, že jsme se z chyb poučili a přeneseme si to do turnaje. Byla to vlastně dobrá lekce. Díky ní jsme už například neztráceli puky ve středním pásmu, taky jsme hleděli, abychom se stíhali vracet bránit.



Zároveň jste bohatě demonstrovali svůj ofenzivní um. Vy sám jste proměnil únik gólem na 2:1 a už jste zvedal ruce k vaší pověstné oslavě, jenže z mávání křídly nakonec sešlo.

(směje se) Dcerka naštěstí spí, takže z toho problémy nebudou... (Kuzněcov před časem prozradil, že když po gólu nepředvede svou „ptačí“ oslavu, dostane vyčiněno od tříleté dcery)

Slavná „ptačí“ oslava gólu v podání Jevgenije Kuzněcova.

Ještě předtím otevřel skóre Kirill Kaprizov po průniku Ovečkina, který ustál tvrdý náraz u mantinelu a zvládl parádně připravit gól.

Od Saši jsem toho ale viděl už tolik, že mě to vůbec nepřekvapuje. (usmívá se) Ale obecně se nám v zápase dařily průniky do pásma. Ohledně našich dovedností si starosti dělat nemusíme. Důležité je makat a držet se plánu, to je náš hlavní problém.



Mimochodem, vyhrál jste bodování turnaje, zaznamenal jste to?

Ale prosím vás... Ani jsem si toho nevšiml. Není to jedno? Kdybych byl fakt takovým střelcem, ještě bych hrál play off.



S dalšími spoluhráči z Washingtonu (kromě Ovečkina obránce Dmitrij Orlov) jste do Brna přiletěli před víkendem leteckým speciálem. Jak proběhla aklimatizace?

Už spíme víc, ale pořád je to dost těžké. Navíc když reprezentujete svou zemi, emoční vypětí je velké. Takže pokud naspíme pět, šest hodin, je to normálka. Je fajn, že se nám povedlo odehrát dobrý zápas a vyhrát ho. Je to pro nás důležitý úspěch.



Proti Čechům budete hrát i ve skupině na MS, kde navíc budou mít takřka domácí podporu. Jaký máte dojem ze stylu trenéra Miloše Říhy?

Říkalo se, že budou víc bránit, ale mně naopak přišlo, že defenzivněji hráli dřív. Teď to byl z jejich strany mnohem víc o hokeji, hráli dopředu. A k divákům na šampionátu: jsem přesvědčen o tom, že i našich tam bude hodně. Atmosféra by mohla být skvělá.

Dobrou přípravou na bouřlivou atmosféru mohlo být i to, že proti vám v Brně fandilo skoro osm tisíc diváků.

Přišlo mi ale, že bylo celkem ticho. Už jsem v Česku párkrát hrál a musím říct, že to bývalo hlasitější.