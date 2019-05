Ruský hokejista Kuzněcov čelí nařčení z užívání kokainu

Krátké video ukazuje muže v trenkách a tričku s nápisem Washington Capitals, jak telefonuje u stolu s bílým práškem a ruličkou z dolarových bankovek. Jak potvrdilo vedení Capitals, jedná se opravdu o jednu z hlavních opor klubu. Sám Kuzněcov přiznal ruskému deníku Sport Express, že na nahrávce je zachycený, ale zdůraznil, že drogy nikdy neužil.

„Nemusíte mít nutně cokoliv společného s událostmi, co se dějí okolo vás. Nikdy jsem žádné drogy nevzal a nemám ani v úmyslu s tím začít. Pokud by byly ohledně toho nějaké pochybnosti, jsem připravený podstoupit testy. A vím, že projdu,“ řekl Kuzněcov.

Nahrávka má podle něho pocházet z Las Vegas a je z období oslav zisku Stanleyova poháru. „Tehdy jsem vešel do pokoje, kde bylo pár známých lidí. Ale když jsem viděl, co se tam dělo, že tam byla neznámá žena a neznámá látka na stole, zavolal jsem kamarádovi a co nejrychleji jsem odešel,“ popsal Kuzněcov.

Washingtonský klub se záležitostí zabývá. „Víme o videu, které se objevilo na sociálních médiích. Momentálně si zjišťujeme fakta a nebudeme to zatím více komentovat,“ uvedli Capitals pro deník Washington Post.

Podobné je to i v případě vedení NHL. „Víme, že to komentoval Jevgenij i Capitals, potřebujeme však získat trochu více informací k tomu, abychom mohli říci, jaké budou naše další kroky,“ prohlásil zástupce komisionáře NHL Bill Daly.