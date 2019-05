Bude jednička na MS? Sebevědomí jsem si úplně nezvedl, přiznal Kovář

„Nevím, jaký budou mít trenéři systém. Podle toho, co nám naznačovali, budou před každým zápasem vybírat,“ líčil Kovář po nedělní porážce 1:4 s Ruskem, kterou zakončili přípravu.

Před novináře předstoupil v Brně chvíli poté, co Miloš Říha oznámil nominaci na šampionát, který začne už v pátek.

Ulevilo se vám, že jedete?

My gólmani to víme už pár dní, žádné překvapení.

Na šampionát odjedete po porážce 1:4. Lze z ní něco vyvodit?

Nevím, je to necelý týden před mistrovstvím. Není to jako v sezoně, kdy přeci jenom člověk chce, aby to dopadlo co nejlíp. Za stavu 1:3 byste do toho na mistrovství bušil jinak, ale pět dní před šampionátem se nikdo nechce srazit a zranit.

Prověřili vás Rusové, v jejichž útoku hrály hvězdy jako Ovečkin, Kuzněcov, Kučerov nebo Kovalčuk?

Bylo na nich vidět, že na tomhle turnaji dost odpočívali. Určitě se jim nechtělo padat do střel a někdy se jim nechtěl ani udělat krok navíc. Ale talent jim nikdo nesebere. Když se dostali do šance, prostě to umí.

A co vaše výkony na brněnském turnaji Euro Hockey Tour? Jste spokojený?

Celkem jsem, bylo to docela dobré. Vybral jsem si docela těžké zápasy, ve kterých toho na mě moc nelétalo. A když něco přiletělo, byla to tutovka. Úplně jsem si sebevědomí nezvedl, ale rozhodně se necítím nějak blbě, že bych dostal špatné góly.

Patrik Bartošák chytal jednou a hned z toho proti Švédům byla nula. Ten musí být ještě spokojenější.

Rozhodně, ale to je otázka na něho.

Co se dá zlepšit do pátečního startu šampionátu?

Vůbec nic. Každý hráč si to v hlavě musí nějak nastavit, všechno musí do sebe správně zapadnout. Zápasů v základní skupině bude hodně a není jasné, na koho v play off potom narazíte. Základ je do toho dobře vstoupit a připravit se na ty nejdůležitější zápasy.

Jaký máte pocit z týmu?

Popravdě sám nevím, dost se to měnilo. Víc hráčů v přípravě nepamatuju, každý zápas jsme hráli s úplně jiným týmem. Pětky vypadaly každou chvíli jinak, těžko říct. V Brně obrana vypadala trošku líp. Do tohoto turnaje byla obrana šílená, teď je to pozitivnější díky příjezdu Hronka s Gudasem.

Hrají beci z NHL jinak?

To nevím, ani se mi to nechce moc rozebírat. Zkrátka přijeli dva kvalitní beci, protože v našem hokeji jich moc - stejně jako brankářů - na té nejvyšší úrovni nemáme. Zápasy se na mezinárodní úrovni vyhrávají hlavně obranou, musíme vzadu dostat to nejlepší, abychom mohli myslet na dobré umístění.

Ondřej Palát říkal, že je potřeba defenzivu zlepšit. Souhlasíte?

Všechno je o obraně. Dlouhou dobu jsme byli nervózní, obrana vůbec nefungovala už s Rakouskem a Německem. Byl to jeden velký průser... Od prvního zápasu mistrovství je třeba pracovat, aby to v těch nejtěžších zápasech fungovalo, jak má. Nemáme super hvězdnou obranu ani brankáře. Musíme to sladit, aby to fungovalo.

Jak strávíte pondělní volno?

Vůbec nijak. V neděli dojedeme domů pozdě večer a už v pondělí zase pojedeme do Prahy.