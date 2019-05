Vyřazoval jsem s těžkým srdcem, přiznal Říha. Francouzovi drží místo

Reagoval tak na hlasitý šepot, který se mezi novináři rozvířil po přečtení soupisky pro MS. Kdo by čekal účast zkušených borců Krejčíka, Jeřábka nebo Zaťoviče, byl zklamán.

„Ty, které nakonec nebereme, jsem vyřazoval s těžkým srdcem. Příprava byla dlouhá a náročná, ale všichni k ní přistoupili zodpovědně,“ cenil si Říha a zároveň uznal, že od veřejnosti očekává spoustu námitek k vybraným hráčům.

Nominace na MS v Bratislavě Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice; 9 zápasů), Šimon Hrubec (Třinec; 6), Jakub Kovář (Jekatěrinburg/KHL; 52). Obránci: Michal Moravčík (Plzeň; 21 zápasů/1 branka), Petr Zámorský (Hradec Králové; 57/2), David Musil (Třinec; 16/0), Radko Gudas (Philadelphia/NHL; 24/3), Filip Hronek (Detroit/NHL; 10/2), Jan Kolář (oba Chabarovsk/KHL; 94/7), Jan Rutta (Tampa Bay/NHL; 31/4), David Sklenička (Laval/AHL; 26/1). Útočníci: Dmitrij Jaškin (20/6), Jakub Vrána (oba Washington/NHL; 0/0), Jan Kovář (Plzeň; 116/24), Michael Frolík (Calgary/NHL; 39/5), Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL; 41/8), Filip Chytil (New York Rangers/NHL; 17/5), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.; 56/17), Ondřej Palát (Tampa Bay/NHL; 11/2), Michal Řepík (Podolsk/KHL; 67/22), Dominik Simon (Pittsburgh/NHL; 26/5), David Tomášek (Jyväskylä/Fin.; 24/6), Jakub Voráček (Philadelphia/NHL; 73/12), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.; 19/2), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL; 82/14).

Trochu překvapivá je například nominace útočníka Davida Tomáška.

Ale když se podíváte na statistiky, je docela úspěšný ve střelbě. Má nějaké mínusy v obraně, ale je to mladý dravec, který se chce ukázat. Pokud se dostane do sestavy, tak se mu to vrátí.

Probil se na šampionát na úkor matadora Martina Zaťoviče?

Martina jsme si pozvali a dali mu na výběr, jestli chce být posledním nominovaným. Je to nejzkušenější hráč. Ale rozhodl se tak, že než aby do poslední chvíle čekal, jestli na něj zbyde místo, připraví se pořádně na další sezonu.

Povedenou sezonu prožil také Jiří Sekáč, jenž se od týmu odpojil před turnajem v Brně.

Počítali jsme s ním. Ale v posledním týdnu nevypadal dobře, viděli jsme, že se trápí. Má své problémy, které mu nedovolí zúčastnit se MS.

Jak dlouho jste měl o finální podobě nominace jasno?

Dá se říct, že už v přípravných zápasech (Euro Hockey Challenge před týdnem). Kostra byla jasná, potřebovali jsme dořešit asi čtyři otazníky.

Objevilo se na nějaké pozici těžké rozhodování?

Abych se přiznal, tak na všech. Kluci odvedli v tréninku neskutečnou práci, docela dost jsme jim naložili. Rozhodovaly detaily, třeba i sehranost dvojic. Ale měli na to všichni.

Jaký necháváte prostor pro potenciální posily ze zámoří?

Chceme si nechat jedno místo pro brankáře a dvě nebo tři pozice do pole.

Je rozhodnuto o tom, kdo z brankářů bude na MS jednička?

Není. Oba dva brankáři (Jakub Kovář a Patrik Bartošák) nás ale přesvědčili, jinak bychom je nebrali. (generální manažer Petr Nedvěd uvedl, že v případě konce Colorada v play off NHL se k týmu připojí Pavel Francouz, pozn. red.)

Jak velkým nezvykem je pro vás tvoření hráčského kádru pod časovým tlakem?

Pro mě je celá sezona zvláštní. Od jejího začátku jsme se před turnaji vždy setkávali dva dny před startem, museli jsme se rozhodovat rychle. Ale vždy jsme chtěli postavit takovou partu, která by spolupracovala.