Špatný led, obrovské vedro a problém s dýcháním. Přesto Kovář zářil

Špatný led jak na rybníku, obrovské vedro a pot. Kovář z podmínek na stadionu nadšený vůbec nebyl.

„V masce přes bradu se navíc ještě blbě dýchá. Odhaduju, že ze mě vyteklo takových deset dvanáct litrů,“ pousmál se Kovář. „Vypil jsem minimálně čtyři magnesie během zápasu, šest litrů ionťáku a ledový vody a snědl dva banány. Tyhle jarní - skoro už letní - zápasy by to chtělo hrát v halách se vzduchotechnikou. V těchto starých je to hrozný záhul,“ prohlásil Kovář.

Špatný led ovlivnil i samotnou hru. „Vázla kombinace, celkově moc šancí nebylo. O to hůř se potom ale chytá, když ta střela nepříjemně skáče a puk se třepetá. Byl to ubojovaný zápas,“ konstatoval Kovář. „Člověk, který to nezažil, tak si to nedovede moc představit. Někomu to může znít tak, že tady nějak brečím, ale už rozcvička je něco. Byl to boj s vlastními silami.“

Zvládli ho vítězně.

„Když vidíte a slyšíte tu perfektní kulisu, do toho hraje spousta hráčů o místa na mistrovství světa, tak za takových okolností nejde nehrát naplno. Jak čeští, tak hlavně domácí fanoušci byli výborní,“ uznal Kovář, který pustil jediný gól.

„Určitě je to příjemné pro sebevědomí, ale potřebovali jsme to i jako celý tým, abychom zase nedostali čtyři góly. Ty poslední tři zápasy byly směrem do obrany absolutně příšerný, to nemělo s hokejem moc společného, takže jsme si k tomu museli něco říct,“ podotkl Kovář.