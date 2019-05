Nevyzpytatelní. Jaká je síla hokejové reprezentace před startem MS?

Co pozitivního přinesl víkendový turnaj v Brně a na čem musí ještě tým zapracovat? „Popravdě řečeno, ani nevím. Doteď v přípravě bylo hrozně moc hráčů, prakticky každý zápas jsme hráli úplně s jiným týmem, pětky vypadaly pokaždé jinak,“ řekl v neděli večer brankář Jakub Kovář.

A bylo to výstižné hodnocení.

Tým je zatím nevyzpytatelný, málo čitelný. Bezpochyby v něm dříme síla, zároveň zatím kupí chyby. Může být velmi úspěšný, jenže taky prožít na Slovensku krušné chvíle. Začněme u brankářů - jasná jednička chybí. Bartošáka a Kováře berou trenéři jako rovnocennou dvojici.

Ten první udržel nulu proti Švédsku, ten druhý zažil dvě porážky. A přiznal: „Úplně jsem si sebevědomí nezvedl, ale rozhodně se necítím nějak blbě, že bych dostal špatné góly.“

Je však jasné, že ani jeden z nich teď není úplnou hvězdou. I proto trenéři čekají, jak se vyvine situace v NHL. Pokud by Colorado vypadlo, přiletěl by narychlo Pavel Francouz. Byl by však po dvou týdnech bez zápasu hned číslem 1?

Strašák jménem obrana

S defenzivou má český tým strasti každoročně, tady nutně potřebuje „zásilky“ z NHL, a tak je citelnou ztrátou, že na mistrovství nemůže dorazit zraněný Kempný. Brankář Kovář dokonce bez vytáček přiznal, že ho složení obrany během přípravy strašilo.

„Zápasy na mezinárodní scéně se vyhrávají hlavně obranou. Dlouhou dobu jsme byli nervózní, obrana vůbec nefungovala už s Rakouskem a Německem. Byl to jeden velký průser. Obrana byla šílená, teď je to pozitivnější díky příjezdu Hronka s Gudasem.“

Filip Hronek Radko Gudas

Tihle dva rovněž v zápase proti Finsku využili přesilovku, což je velmi pozitivní ukazatel. Zároveň - odečteme-li dva góly do prázdné proti Švédsku - zařídili polovinu branek, které Češi na turnaji v Brně vstřelili. Ano, lajny se měnily, nicméně ten jeden gól proti Švédsku i Rusku, byl v obou případech hodně upracovaný, až šťastný.

Střelecká efektivita zůstala na velmi nízkém procentu.

Na druhou stranu Říha našel složení prvních dvou řad: Voráček, Simon, Frolík - Jaškin, Chytil, Palát. A to mu v „rukávu“ zůstává ještě Vrána, který v Brně na led nenaskočil. Ve třetí a čtvrté formaci pak jsou borci, kteří mají obvykle v klubu jinou roli než být dělníky ledu jako Kovář či Kubalík. Ustojí to?

Problémy s centry

Velká potíž je i s centry. V prvních dvou řadách, těch z NHL, je hrají muži, kteří se v sezoně objevovali na křídle (Chytil, Simon). A Kovář s Hanzlem v Brně - mírně řečeno - moc neuchvátili.

Filip Chytil Dominik Simon Jan Kovář

„Chytil hrál celou sezonu na křídle, ale je to rozený centr. Kovář je kvalitní centr, měl těžké play off v extralize s Plzní, ale věřím, že se dostane do pohody a bude hrát tak, jak jsme od něj zvyklí,“ říkal v Brně asistent trenéra Robert Reichel, sám někdejší elitní centr. „Ale když se bude dařit týmu, bude se dařit centrům a pak se bude dařit všem.“

Ovšem statistiky mluví jasně: na turnaji se ve třech zápasech jen dvakrát dostali čeští centři v úspěšnosti vhazování nad 50 procent (Simon proti Finsku 53, ale proti Rusku jen 23. A Tomáš Zohorna proti Švédsku 53). Češi v této činnosti dlouhodobě ztrácí, nicméně Reichel uklidňuje: „Věnujeme se tomu. Povídáme si o různých variantách, děláme úpravy v postavení, držení hokejky.“

Samozřejmě otázku (nejen) centrů mohla vyřešit „správná“ konstelace v NHL, ovšem Boston Bruins (Pastrňák, Krejčí) v noci postoupili do finále konference. San Jose Sharks (Hertl) ještě čeká sedmý zápas a v noci hraje rozhodující duel Dallas, za který nastupuje Faksa. A Říha přiznává, že na začátku turnaje si nechá na soupisce dvě až tři volné pozice pro hráče v poli.

Zaplní je posilami „last minute“?