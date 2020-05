Další kapitán jde z extraligy do první ligy. Trávníček posílil Ústí

„Hned, co vyšlo ven, že se mnou Litvínov rozvázal smlouvu, se Ústí prostřednictvím trenéra a manažera Míry Macha ozvalo. Cítil jsem zájem, to mě přesvědčilo,“ tvrdí útočník s 1 061 starty v extralize.

V Litvínově strávil 21 sezon a před pár dny se s klubem svého srdce rozloučil videem na Facebooku. „Litvínov byl pro mě vždy volba číslo 1. Chci mu poděkovat, že mi umožnil hrát hokej na nejvyšší úrovni. Ukázal mi, že ne všichni hrdinové z ­dětství jimi opravdu jsou, a někteří jsou hrdiny ještě většími, než jsem si dokázal představit.“

Teď se stěhuje blíž k domovu, který má v Děčíně. „Není to daleko, i­ to hrálo roli. Taky, že jsem s Čalym (jednatel Slovanu Jan Čaloun) hrál v Litvínově a že to s Mírou Machem trénuje Jarda Roubík. To bylo plus, všude to je o lidech, se kterými se potkáš a s kterými děláš,“ kvituje personální obsazení Slovanu

„Hlavně se mi líbí, že chtějí postavit mladý mančaft a pracovat s talenty,“ zaujalo Trávníčka, zatím však neví, zda jako jiná persona z extraligy Jan Výtisk v Litoměřicích bude i on kapitánem: „Mentorem určitě.“ Výtisk naposledy nosil céčko v týmu Vítkovic.

Sportovní šéf ústeckého klubu Jan Čaloun si Trávníčka jako kapitána představit dovede. „Určitě bych proti tomu nic neměl, ale teď máme plno jiných starostí, abychom znovu rozjeli ten ústecký hokejový vlak.“

Příchod Trávníčka bere jako klíčový počin pro mladý tým. „Potřebovali jsme nějakou zkušenost do kabiny, dohodli jsme se na roční smlouvě. A já jsem za náš klub hrozně rád, protože pro mladé kluky, co s ním budou na ledě i v kabině, to bude obrovská persona. Michala znám, je to poctivý kluk, tréninkový kluk, bude plnit roli lídra v kabině i na ledě,“ slibuje si zlatý olympionik Čaloun.

Na extraligu Trávníček už čekat nechtěl. „Bylo by to zbytečné. Jestli se soutěž zavře, majitelé s tím naloží jinak než angažováním zkušených hráčů.“



V 1. lize má Trávníček jen dva starty za Most ze sezony 2007/08. „Rozehrával jsem se po zranění. Jsem na tu soutěž zvědavý. Prý budou padat tři a čtvrtý od konce půjde do baráže, to je strašák. Ale důležitější než postavení v tabulce bude, jak se podaří nastartovat práci s mládeží.“