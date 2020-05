Po dvou letech zpátky. Hokejové Ústí povede i oblíbenec fanoušků Mach

„Rozhodnutí pro trenérskou trojici má smysl, jelikož mají dlouhodobý vztah ke klubu a k městu Ústí nad Labem. A mají zájem posunout Slovan i v této nelehké situaci po sportovní stránce, čehož si nesmírně vážím,“ uvedl na klubovém webu sportovní jednatel Jan Čaloun.

Impulsivní Mach už ve Slovanu úspěšně působil, v sezoně 2015/16 se s ním probil až do semifinále play off díky vyřazení hvězdami nabitého Kladna. „Jsem velice rád, že mě Ústí oslovilo s nabídkou a že se po dvou letech mohu vrátit do Slovanu. Jsem si vědom, že budeme pracovat s mladým mužstvem, i když se budeme snažit přinést do Ústí i zkušené v rámci našich možností,“ prohlásil Mach. „Jsem také rád, že se Slovan rozhodl pokračovat v 1. lize, kam určitě dlouhodobě patří.“

Roubík, který v minulé sezoně ukončil hráčskou kariéru a hned se stal asistentem, se chce zaměřovat hlavně na práci s mladými hráči a rozvoji jejich hokejových dovedností. Merta se zároveň zapojí do práce s juniorským týmem.