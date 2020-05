Trávníček: Končit jsem nechtěl, ale vnucovat se nebudu

Jak jste přijal konec v Litvínově?

Díky tomu, že jsem měl smlouvu ještě na rok, jsem byl připravený pokračovat. Nové vedení mi sdělilo tohle, že mi dává výpověď, to bylo celé. Přišel jsem, dostal jsem na stůl výpověď, a šel jsem.

Co jste tomu říkal?

Prostě mi dali jasně najevo, že o mě zájem nemají. A já nemám potřebu se tady vnucovat. Nebo je prosit, aby si mě nechali. Sdělili mi, že mají jinou vizi, a já do ní nezapadám. To je prostě život.

Máte představu, co budete dělat dál?

Zatím vůbec, je to čerstvé. Ještě jsem byl připravený hrát. Ten prvotní pocit byl, že končit se mi ještě nechce. Uvidím, jaké budou možnosti.

Nějaké nabídky už máte?

Je to úplně čerstvé, zatím vůbec nic.

Troufl byste si ještě hrát extraligu jinde?

Já bych si na extraligu troufal, jde o to, že se každý podívá, že je mi čtyřicet a navíc je jiná doba, kluby se chovají jinak než v normálním období. Uvidíme. Nechtěl bych nic přejímat.

Cítil jste už v minulé sezoně, že vaše kariéra v Litvínově spěje ke konci?

V průběhu sezony jsem mezi řádky četl, že se už se mnou nepočítá. Byl jsem i postavený mimo sestavu, přišel jsem o kapitánské céčko. Fyzicky jsem se necítil špatně, naopak v pohodě.

Jak budete vzpomínat na Litvínov?

Strávil jsem tu celou kariéru, kvůli tomuhle na klub nezanevřu. Nikdy. Velkou část života jsem spojil s Litvínovem, byl to pro mě vždy druhý domov.

Trasu z vašeho bydliště Děčína do Litvínova znáte jistě nazpaměť, bude vám to chybět?

Bude to celková životní změna. 20 let jsem jezdil tu samou cestu, hrál za jeden klub. Teď přichází nová etapa.

Nejlepší moment ve vaší kariéře je nejspíš jasný, historický titul Litvínova v roce 2015, k němuž jste tým dovedl jako kapitán. Souhlasíte?

Už od začátku té sezony bylo na mančaftu cítit, že šlape, že máme šanci udělat velký úspěch. Byl jsem kapitán, to pro mě byla velká čest, ale zároveň i velká odpovědnost.