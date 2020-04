Čaloun: Lidi mi děkují, že bojuju za Ústí, za první ligu

„Já bych si přál získat do kádru i zkušené hráče, ale uvidíme, jaké budou naše možnosti. Vsadíme na mladé a chci, abychom se přihlásili do 1. ligy,“ ohlásil Čaloun, jednoprocentní majitel klubu.

Jaké kroky teď přijdou?

Musíme počkat do valné hromady spolku, která klub vlastní. Proběhne 28. dubna. Odsouhlasení přihlášky do 1. ligy bude prvním krokem. Pokud se tak stane, tak jako sportovní jednatel budu mít na starosti sportovní stránku Slovanu. Kdyby došlo k variantě 2. ligy, bylo by to pro ústecký hokej špatně. Máme jednu ledovou plochu, áčko by od šesti do osmi večer zabíralo dvě hodiny ledu a bity by na tom byly děti. Neměly by prostor na ledě. To je velmi podstatná a důležitá technikálie.

Jsou tedy i černé scénáře?

V době pandemie koronaviru nikdo neví, co bude. Ale všichni bychom se měli postarat o to a snažit se, aby hokej ve městě zůstal. K Ústí patří 1. liga. Jsme partnerem pro hokejový svaz, pro extraligové kluby. Naším cílem je vychovávat hráče pro náš oddíl, pro áčko a pro český hokej. Vidím to jako závazek. Pokud bychom šli do 2. ligy nebo tu nebyl hokej, máme 200–230 dětí a nedovedu si představit, jaký dopad na klub a na mládež by to mělo.

Nebudou prvoligové rozpočty všude nižší kvůli pandemii?

Přesně. Sleduji, co se kde děje, že extraligové týmy snižují platy. Je to rozumný krok. Jsem přesvědčen, že v 1. lize už nebude rozdíl skoro padesáti bodů, jako byl teď mezi Českými Budějovicemi a druhým místem. Kluby budou šetřit a soutěž bude daleko vyrovnanější. Dostanou určitě prostor mladí hráči, pro které to bude šance prosadit se v seniorském hokeji.

Takže s mladým kádrem nemusíte být na chvostu tabulky?

Je otázka, jak se bude hrát. Svaz nabídl postup Šumperku, Kolínu a Vrchlabí. Jestli se přihlásí, může být 19 mužstev. Já do toho chci jít a věřím, že v případě schválení 1. ligy majoritním vlastníkem postavíme konkurenceschopný tým. Minimálně druhá polovina tabulky bude hodně vyrovnaná.

S jakým rozpočtem by Slovan Ústí mohl pracovat?

To všechno budeme řešit. Zatím je na stole otázka, zda vůbec v Ústí bude 1. liga. Pokud ano, budeme oslovovat partnery, jak stávající, tak nové. Uděláme maximum, abychom 1. ligu zachovali. Její spodek má stejný rozpočet jako špička 2. ligy, která chce postoupit. V žádném případě klub nezadlužím, to pak má špatný dopad na klub, mládež, město a vůbec. Chceme být čistí.

Kdo bude trenérem týmu? Ujmete se toho sám?

Hodně předčasná otázka, ale nevylučuji žádnou variantu. Mužstvo se začne stavět, až se uvolní opatření, která nastala. Pak se teprve budou tyhle věci řešit. Asi jedna z možností je, že bych koučoval třeba v roli asistenta. Je to ovšem ještě daleko. V první řadě musí projít valnou hromadou, že se hlásíme do 1. ligy, pak uvidíme. Naší výhodou je, že je klub bez dluhů. Minulé vedení Slovanu se v ekonomice chovalo zodpovědně a za to mu patří velký dík.

Máte už nějakou představu o složení vašeho kádru?

Tohle se nám dostane do ruky právě až po valné hromadě. Sezona papírově končí 30. dubna, pak to probereme. Většina hokejistů tady měla smlouvu na jeden rok, takže se bude skládat nový tým.

Když jste před rokem a půl opouštěl Ústí, byl jste u některých fanoušků na černé listině, stal jste se terčem jejich útoků. Berete návrat jako zadostiučinění?

Bylo to tehdy emotivní, ale já mám hokej rád, na zimáku jsem dřív bydlel. Říkám vždycky, že jde o můj domov. Neberu to jako zadostiučinění, ale jako obrovskou zkušenost.

Jak bude klub nastaven?

V případě 1. ligy budeme opět pracovat ve skromných podmínkách a v malém počtu lidí. Budu rád, když se najde někdo, kdo bude chtít jakkoliv pomoct. Budu si vážit každého, kdo pomůže finančně, kdo tady bude chtít hrát, kopat za klub. My určitě nebudeme mít vysoký rozpočet. Budeme ale hodně pracovat jak ve sportovní, tak v ekonomické oblasti. Chci zapracovat mladé kluky včetně našich juniorů, ale musí mít odpovídající výkonnost.

Máte představu, jak bude vypadat příprava?

Opět zdůrazňuji, že to může být po 28. dubnu jinak, ale v první řadě musíme spočítat, kolik peněz budeme mít na sezonu. Oslovit partnery, stávající i budoucí, dát si schůzku s vedením města, abychom měli představu, jak moc se budeme moct opřít o jeho pomoc. Je to strašně důležitá část rozpočtu. Nemůžu začít od 1. května trénovat, když nejsou zajištěné peníze a hráči. Až po těchto krocích začneme stavět a plánovat přípravu.

Chcete sázet na mladé, ale právě tuto strategii fanoušci vedení vyčítali. Výsledky nepřicházely a Ústí se v posledních sezonách topilo u dna tabulky.

Musíme si říct jednu věc, Ústí už není klub, který má v současné době ambice postupovat do extraligy. Na to byly potřeba rozpočty kolem 60 až 80 milionů korun, my pracujeme s patnácti miliony. To si každý musí uvědomit. My tady můžeme chtít Davida Tůmu, Honzu Kloze nebo Michala Petráska, kluky, kteří mají vztah k Ústí, třeba i jako Ondra Smetana nebo Láďa Brož. Takové opory stojí 50 tisíc a výš. Oni živí své rodiny, a proto je tak hrozně složité je sem dostat. My si musíme říct, jestli tady 1. ligu chceme. Co dostávám zprávy a maily, tak lidi děkují a jsou vděční, že jsem do toho vstoupil a bojuju za tuhle soutěž. Bude to samozřejmě ve skromných podmínkách. Kdyby se podařilo play off, byl by to obrovský zázrak. Budeme mít mladé kluky, musí se tady ohrát, získávat zkušenosti. A to nebude určitě hned.