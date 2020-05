Velké sbohem! Zlatý litvínovský kapitán Trávníček v klubu skončil

Přestupy v extralize jak se mění jednotlivé týmy

„Michal měl platnou smlouvu, k těžkému rozhodnutí ukončit ji jsme dospěli po poradě s trenéry. A shodli jsme se, že Michala z jeho kontraktu vyplatíme díky klauzuli o buy-outu,“ uvedl generální a sportovní ředitel Pavel Hynek. „Hlavní důvod je, že chceme mužstvo začít omlazovat. Není možné po špatných sezonách podepsat zpátky 90 procent mužstva, tak to bohužel je.“



Dlouholetý kapitán a litvínovský srdcař Trávníček po sezoně 2018/2019 podepsal s Vervou dvouletý kontrakt, který ale naplnění nedojde.



Rodák z Děčína působil v dresu chemiků již od svých mládežnických let, v litvínovském áčku debutoval v sezoně 1998/1999. Po mistrovství světa dvacetiletých si odskočil na sezonu a půl do AHL, působil na farmě Toronta v St. John’s. Po návratu se zařadil mezi litvínovské stálice, díky výborným výkonům si vysloužil i pozvánku do reprezentace, v níž si zapsal sedm startů. Za Vervu si odkroutil 21 sezon, osm zápasů si střihl za Zlín, který posílil před play off v sezoně 2005/06.

Legendární „pětka“ kapitánovala devět sezon a odehrála v Litvínově rekordních 1 076 utkání, což je nejvíc ze všech hráčů v historii klubu. V historickém bodování klubu se zastavil na 11. příčce se 357 body (146 + 211).

„Chtěl bych Michalovi poděkovat za odvedené služby v litvínovském hokeji. Budeme se s ním chtít důstojně rozloučit, odehrál tady celou kariéru,“ uvedl Hynek.