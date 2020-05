Litvínovský šéf Hynek: Jsme jako na frontě. A v bodě nula

„Naše rozhodování o skladbě kádru to může ovlivnit částečně, ale nemyslím si, že to bude zásadní. Po příchodu nového realizačního týmu je snaha mužstvo trochu omladit a zrychlit. Uvidíme, co nám trh umožní,“ uvažuje Hynek.



Cíle pro novou sezonu by uzavření extraligy nezměnilo. „Víc než nesestupovost do toho zasáhla pandemie. Nejen tady v Litvínově, ale ve všech týmech, v celém sportu i společnosti se počítají ztráty. A nikdo neví, kam až to dojde, kde se to zastaví. Od toho se taky bude odvíjet skladba týmu. Uvidíme, na jaký konečný rozpočet dosáhneme a co si budeme moct dovolit.“

I Litvínov bude muset šetřit, platy hráčů budou nižší. „Tohle už probíhá ve všech klubech, někde mnohem razantněji než tady. My to nevykřikujeme do novin, ale nás to zasáhlo stejně jako všechny. A najednou jsme zase v bodě 0. Což platí to pro celý sport. Bavíme se zkraje května, ale můžeme tu stát za měsíc za dva a třeba vám budou ve všech klubech povídat, že to je boj o přežití. Snažíme se myslet ekonomicky a podepisujeme, na co vidíme v rámci možností,“ líčí šéf.

Litvínov byl už v minulé sezoně pro uzavření extraligy, jak se staví k nynějšímu návrhu, že by se z extraligy dva roky nesestupovalo?

„Já jako manažer můžu mít nějaký názor, ale musí si to rozhodnout lidé, kteří to platí. My to probírali na úrovni představenstva, každý si řekl svůj názor, dospěli jsme ke společnému rozhodnutí. Ale to si musí odprezentovat majitelé. Všechny kluby se musí seznámit s tím, co by tento model obnášel. Nikde není dané, že to majitelé nakonec odhlasují,“ upozorňuje litvínovský šéf, jenž se stal prozatímním generálním manažerem klubu po konci Jiřího Šlégra.

„Tohle období, když se tvoří nový tým, je náročné. Od jmenování do funkce jen telefonuju, řeším hráče. Když byla největší pandemie, sport šel stranou, řešily se úplně jiné věci. Nechci se vymlouvat, že jsem k mužstvu přišel 7. března, protože lídři nebyli na trhu ani na Vánoce. A to ani na předloňské. Je to běh na dlouhou trať, mám zásadu, že nechci podepisovat ani vyhazovat hráče bez trenérů. Ve třech teď společně řešíme každé jméno. Zmapovali jsme si trh nejen tady, ale i v zahraničí.“

Pandemie pochopitelně ovlivňuje i tvorbu litvínovského kádru. „Musíme se chovat ekonomicky. Dneska je ekonomická stránka důležitější než to, jestli sezona bude sestupová, nebo nebude. My jdeme po prioritách. První byla podepsat Viktora Hübla, jsem rád, že to vyšlo. Jednání z jeho strany byla parádní. Začínáme dalšího hráče, pak dalšího, jdeme odshora. Je to jak na frontě, situace se mění každý den. Každý týden zaznamenáváme vývoj, propad v rozpočtu, takže uvidíme dál, jak to bude.“

Zůstane Hüblovo „dvojče“, útočník František Lukeš? Mluví se o zájmu Karlových Varů. „Jednal jsem s jeho agentem i Frantou, uvidíme, jestli dospějeme k dohodě. Zatím je to 50 na 50.“