Litvínovská posila Godla: Országh je detailista, snad budeme hrát výš

„Mrzí mě, že jsme to neudrželi, měli jsme sérii proher, která nás rapidně přibrzdila. Někdo vypadnout musel, byli jsme to právě my. Teď jsem rád, že se Litvínov ozval a že to takhle dopadlo,“ těší slovenského reprezentačního gólmana.



Godlu láká práce se Zdenkem Orctem, trenérem litvínovských brankářů. „Volali jsme si, posílali si zprávy. Vím, že je to kvalitní trenér, to se o něm říkalo už v Kladně. Doufám, že se mi bude dařit a budeme budeme hrát o vyšší příčky,“ přeje si Godla, jenž sám sebe popisuje jako aktivního brankáře. „Snažím se chytit puk jakýmkoli stylem. Do zákroku dávám všechno.“

S krajanem Jaroslavem Janusem se v týmu nepotká, ten totiž Litvínov opouští. „Už jsme spolu chytali, rád bych s ním zase byl v jednom týmu, ale odchází, takový je život. Zůstal tu David Honzík, těším se i na další nové spoluhráče.“

V brankovišti se bude muset obejít bez spolupráce s krajanem, ale jiný krajan na něj bude dohlížet. Hlavním koučem Vervy se stal bývalý slovenský reprezentační asistent Vladimír Országh. „Poznali jsme se v národním týmu, je to super trenér. Detailista, má všechno propracované, všechna pásma. Je velmi poctivý.“

Sám Godla věří, že dobré výkony v Litvínově by mu mohly do slovenské reprezentace znovu otevřít dveře. „To by bylo super, to je jedna z motivací. Když budeme hrát výš, mohla by reprezentace přijít,“ věří.

Jako soupeř do Litvínova jezdil nerad. „Hráli proti nám vždycky dobře, i když byli dole. Pokaždé to byly těžké zápasy. Litvínovu za všech okolností pomáhali skvělí fanoušci, už se na ně těším!“

V Kladně se 25letý Godla potkal s veteránem Jágrem a žasl, jak i ve 48 letech ikona na ledě válí. „Je to celosvětová legenda. Co předváděl ve svých letech, je úžasné. Je to úplně normální člověk, uměl udělat srandu. A když v šatně zvýšil hlas, všichni poslouchali.“