Litvínovský mix - malý a velký. Jsme ve stínu Francouze, říká gólman Honzík

„Loni jsem dostal docela pěknou porci zápasů, s čímž jsem ani nepočítal. Nebyla to pro mě úplně špatná sezona, i když jako tým jsme měli daleko větší ambice. Letos se znovu budu rvát o každý zápas a doufám, že v tabulce budeme daleko výš,“ přeje si 26letý gólman Honzík.

Fanoušci Litvínova by si přáli vidět v brance dalšího Pavla Francouze. Splníte jim to?

Pavel tady zanechal neskutečnou stopu, my všichni jsme tu v jeho stínu. Nemůžu si říkat, že chci být druhý Francouz, ale musím se snažit zlepšovat.

Pomáhá vám, že máte učitele Francouze Zdeňka Orcta v Litvínově za trenéra?

Spolupráce s ním je skvělá, i když ze začátku to pro mě byl nezvyk, trošku jsem se hledal. Ale postupně jsem se do toho dostával, věci, co po mně chtěl, se začaly objevovat i v zápase. Nemůžu si stěžovat. Mám nejlepšího trenéra, co tady u nás máme. Je u národního týmu, musím být spokojený.

Co pro vás bylo nové z těch věcí, které po vás Zdeněk Orct chtěl?

Asi čtení hry. Má takové svoje fígly ještě z doby, kdy chytal sám. A já jsem nad hokejem takhle nikdy úplně nepřemýšlel. Naučit se to byl ze začátku trochu oříšek, ale postupně jsem na to začal přicházet. Musím být vždy o krok dopředu, trošku se připravit na to, co se asi stane. Ono to občas nevyjde, ale aspoň se o to snažit.

Jaká byla letošní letní příprava?

Úplně jiná než loni, kdy jsme to dělali s až vědeckým přístupem. Letos to bylo hodně na sílu, zvedali jsme těžké váhy, což mi vyhovuje mnohem víc.

Loni to bylo jinak?

Většinu věcí jsme viděli a slyšeli poprvé, tohle je takový návrat k tomu, na co jsme zvyklí. A mně to vyhovuje daleko víc.

Co je větší dřina?

To se nedá říct. Loni jsme dělali se stejnými váhami daleko víc opakování, letos naopak větší váhy a méně opakování. Těžko říct, co je větší dřina. Všechno je dřina, tohle je jen jiný způsob. A tahle příprava se mi líbí a baví mě.

Letos se do přípravy vrátily činky, které loni chyběly.

Lidé z Andrle sport to dělají trošku jinak, neříkám, že špatně, ale byl to prostě velký zásah do toho, na co jsme zvyklí. V žádném případě je nechci nějak hanět, znám spoustu kluků, co u nich trénují, a jsou s nimi spokojení.

Kolik uzvednete?

Na dřep-sed kolem 150 kilo, to asi na gólmana není úplně špatné. Aspoň v brankovišti někoho odtlačím. (smích)

Nový kouč Vladimír Országh razil zásadu: poctivě odmakat dopolední trénink a odpoledne volno. Žádné dvoufázové tréninky. To se vám zamlouvalo?

Rozhodně. Makali jsme poctivě, nestalo se, že by nám trenér musel něco vytknout. Byl nám oporou, snažil se pomoct, když někdo něco dělal špatně. Ví, kdy nás má namotivovat, kdy naopak nechat být. Musím říct, že letní příprava proběhla skvěle.

Odmakat si dopolední trénink a pak mít volno na regeneraci, to je slušná motivace.

Bylo to dobré, protože ty váhy, co jsme zvedali, byly fakt velké. Tělo potřebuje nějaký oraz, ale stejně třeba kluci pak ještě chodili na tenis, na golf, já osobně denně několik kilometrů se psem, projdeme se po horách. Takže není to tak, že bychom se celé odpoledne flákali.

Máte nového parťáka Denise Godlu, jak spolu vycházíte?

Jaro Janus mě naučil slovensky, takže dobře. (smích)

Vy jste dlouhán, on spíš menší. Budete zajímavá dvojka.

Přesně tak, budeme takový mix, že soupeři asi nebudou vědět, co od nás čekat. Budeme malý a velký. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet na ledě, vycházíme spolu dobře. Já nikdy s žádným parťákem problém neměl.

Jak se těšíte po té extrémně dlouhé pauze na led?

Je to už hodně dlouhé. Byli jsme už na ledě jenom gólmani, což bylo zajímavé zpestření tréninku. Všichni už se těšíme na led, většina kluků na něm byla naposledy v únoru.

Sledujete, jak Verva posiluje?

Nijak zvlášť. Koukal jsem, že nedávno podepsali kluka z Rigy. Samozřejmě mi to není jedno, jsem zvědavý, kdo přijde do kabiny, kdo se tu objeví. Ale je čas, někdo určitě ještě dorazí, snad se tým dobře poskládá.