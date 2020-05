Nový litvínovský kouč: Uzavřená extraliga? Možná zvolíme mladší posily

Jste přísný i kamarád zároveň?

Moje svěřence beru spíš za partnery než za nechci říct poddané, ale někoho, koho mám řídit. Pravidla se musí respektovat, ale jsem otevřený trenér. Nemám problém si s někým popovídat. Vyžaduji, aby se mnou kluci komunikovali. Třeba jim něco vadí, možná spoluhráč, možná jim něco nesedí, ale pokud to nevíme, neumíme najít nápravu.

Do rodinného klubu máte vnést profesionalismus. Co konkrétně?

Dneska to není o tom, že si odtrénujete, máte padla a jdete domů. Hokej je celodenní proces; je i o tom, jak regenerujete, co jíte, jak spíte. Jsou to spojené nádoby. Na to budeme apelovat. Kluci si musí uvědomit, že tělo je živí, že ho potřebují. Když ho nebudou mít dobře připravené, půjdou výkonnostně dolů a budou ztrácet práci. A dnes by měl každý být rád, že práci má a že může působit v profesionálním sportu.

I vy prý hokejem žijete celý den, také proto vás sportovní ředitel Pavel Hynek angažoval.

Na Slovensku je stále karanténa, proto jsem tu bez rodiny, ale teď by ani nemělo smysl jí tady mít, protože budu na stadionu trávit vážně celý den. Hokej je moje práce. Stejná jako pro každého jiného člověka, který dělá osm devět hodin denně. Jsem za ní vděčný. Rok jsem si oddechl, nasbíral jsem nové síly, inspiraci. Těším se.

V Litvínově nejste zatížen žádnými vazbami, je to plus?

Možná je výhoda, že je tu nemáme, každý jsme přišel odjinud. Víme, jak to na malých městech chodí... Začínáme s čistým stolem. My i hráči. Samozřejmě informace o každém máme, ať už charakterové vlastnosti, nebo hráčské dovednosti. Ale teď se jede od nuly a je na každém, jak se projeví. Možná v minulosti někomu nesedl trenér nebo systém, což samozřejmě nevím, proto třeba hrál někdo líp, někdo hůř.

Vaším asistentem je zkušený Václav Sýkora. Jak to bude fungovat?

Myslím, že velmi dobře. Už po vytvoření realizačního týmu jsme byli dost často v kontaktu. Na plno věcí máme společný názor, a když na něco bude odlišný, jen dobře. Aspoň o tom můžeme diskutovat a najít správné řešení. Byl jsem velmi potěšený, když jsem zjistil, že to bude právě on. Má hodně za sebou, koučoval v nejlepších ligách a zná prostředí české extraligy.

Loni se o kondici starala firma Andrle Sport, vy máte kondičního trenéra Petra Švehlu. Proč?

Co bylo, neřeším. Koukám na to, co chceme dělat my. Teď máme Petra Švehlu a taky užší spolupráci s Romanem Švantnerem, který dělal v Banské Bystrici. Jsem na něj zvyklý, i Petr má dobré věci, kombinujeme to dohromady. Chci, aby byli hráči fyzicky připravení, protože jinak v dnešním hokeji nemáte šanci. Už to není o tom, že dopředu pojedete, dozadu ne. Musíte šlapat všemi směry. O tom bude příprava.

Kondiční trenér Petr Švehla na tréninku hokejového Litvínova

Tým se přestavuje. Těší vás, že jste na startu toho procesu?

Někteří hráči byli podepsaní, některé chceme přivést, někteří jsou předjednaní. Uvidíme, co trh nabídne. Mužstvo je živý organismus, který se neustále tvaruje. Možná bude o kádru jasno až na začátku ligy. Chceme, aby to kluci skutečně brali profesionálně nejen na ledě, ale i mimo něj. Ale žádná velká vyhlášení nečekejte. Přestavba není jednoduchá nikde a chvíli trvá, než se to nastaví nějakým směrem. Je to proces, který poběží v létě, poběží i v zimě. V první řadě musíme zvýšit konkurenci. Chceme být víc brusliví než v minulosti. Nemůžu slíbit, že to tady všechno vytrhneme, ale tvrdou práci od všech slíbit můžu.

Jak skládání kádru ovlivní případná nesestupová extraliga?

S některými posilami čekáme právě na to, jestli se bude liga uzavírat. Máme určitou představu, jaké typy bychom do mužstva chtěli, ale když se liga zavře, možná budeme uvažovat nad mladšími kluky. Pokud budeme mít otazníky, je logické, že dáme šanci mladším.

Ale veterána Viktora Hübla jste chtěli udržet a udrželi. Proč?

Každý rok ukazuje, že možná věk u něj až takovou roli nehraje. Jako nejstarší hráč má přirozený respekt u všech, takže vůdčí role v kabině je jeho prvořadý cíl. S věkem se plno věcí mění a možná už priority co se týká ledu budou jiné, ale doufám, že nebude lídr jen v šatně, ale potvrdí tu roli i na ledě.

Jaký máte dojem z Litvínova?

Kluci měli do prvního tréninku chuť a na stadionu je všechno, co potřebujeme. Litvínov je hokejové město, jdu do kvalitní ligy, která má jméno, a do mužstva, které má obrovskou historii. Je výzva ho vrátit do play off.