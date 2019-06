Jen řeči. Neskončíme, věří nový trenér Chomutova. Dluhům XXL navzdory

Klub zatěžkaný hlavobolnými dluhy žije v nejistotě, ale tým je nadopovaný mírným optimismem. Z hokejistů teče během pondělní přípravy pot, nikdo nic neošidí. „Když jsem na tréninku, nemyslím na problémy, jedeme pecky,“ hlásí Švehla.

Chomutov žuchnul do 1. ligy a hledá spasitele. Podnikatele Milana Soukupa, který je chtěl koupit, zaskočila výše závazků. Majitel Jaroslav Veverka starší tak Piráty převede na skupinu investorů, kteří prý zaručí boj o návrat do extraligy.

„Něco se za poslední týden událo, doufáme, že to bude fungovat, jak má. Nejsou náznaky, že by to uhnulo jinam,“ zůstává v klidu asistent trenéra Petr Martínek. Je v dobrém rozmaru: „My v Chomutově byli optimisté vždy. Naše heslo bylo Věřím a já skutečně věřím. Nebude to tak ideální jako dřív, ale neskončíme. Jsou to jen řeči, že se nebude hrát.“

Po hororové sezoně přitom bylo všem úzko, kádr se rozpadl a sbohem dal i trenér Vladimír Růžička. „Už sem nechodí. Uklidil si svoji kancelář, odvezl si to náklaďákem, měl toho strašně moc,“ směje se Martínek. „Volali jsme si, říkal, že nic nemá. Slovan Bratislava, to bylo veřejné tajemství, nedopadlo mu to. Ale dlouho bez práce nebude.“

Piráti stále dluží hráčům i všem okolo týmu. „Už jsem přemýšlel, že budu muset do jiné práce. Mám rodinu, hypotéku, musím ji platit,“ trápí evropského šampiona v zápase řeckořímském Švehlu. „Něco už uhradili, ale stále nějaké dluhy jsou. Řekli, že všechno splatí. Je těžší hledat motivaci, ale mě tahle práce vážně baví, rád sem chodím a předávám mladým zkušenosti. Už se to snad nějak dalo do kupy, 1. liga přihlášená je, myslím, že se hrát bude.“

Hokejistů je víc než patnáct, šestnáctý Radek Havel, navrátilec z Havířova, má zlomený prst, a tak dře v tělocvičně. V pondělí chyběl i mazák Jakub Sklenář, ten je většinou s týmem, kapitán Marek Tomica se chystá sám. Oba by měli zůstat. Z loňského ekipy se mořili i Lukáš Blaha, Jakub Chrpa a Dominik Pavlát. Plus junioři.

„Je velká škoda, že odešli domácí kluci, že se nám je nepodařilo udržet,“ želí Martínek, s Kamilem Koláčkem pobočník nového trenéra Martina Štrby. „Uvidíme, kolik bude peněz na sezonu a kdo přijde.“

Ani když budou podmínky spartánské, Piráty to podle Martínka nepoloží: „V minulé sezoně šlo všechno proti nám, kluci přesto skvěle bojovali. Smekám před nimi. Být to jinde, ani by se možná sezona nedohrála.“