Peníze nemám, ale na Piráty se nevybodnu, zavázal se srdcař Chrpa

Z čeho tedy žijete?

Bydlím sám, zatím jsem si půjčil peníze od rodičů, mají trpělivost. Něco jsem měl našetřené, teď to nějak plácám.

Musíte mít Piráty hodně v krvi, když i v takové situaci zůstáváte.

Vyrůstal jsem tady, skoro jinde nehrál. Už na staré hale jsem začínal. Nedokázal bych se na ně vybodnout, pořád mám Piráty v srdci, i když se tady dějí takové věci. Nějak jsem se s tím naučil žít.

Přišel za vámi někdo z vedení a vysvětlil vám situaci?

Úplně ne. Byli za námi, že se to všechno rozjede, ale konkrétní informace k sezoně jsme nedostali.

Nemáte strach, že hokej v Chomutově skončí úplně?

Nemám. Vždycky jsem věřil, že to bude dobré.

Nejdřív to převzal podnikatel Milan Soukup, kterého jsem znal delší dobu.

S jeho synem jsem dřív hrál hokej. Věřil jsem, že to dá do kupy a bude všechno v pohodě.

Soukup ovšem už v klubu není.

Ale převzali to jiní investoři a věřím pořád, že to bude dobré.

Nehledal jste si místo jinde?

Ne. Po sezoně mi trenéři řekli, že chtějí, abych tady příští sezonu byl. Nic jsem pak už neřešil.

A teď budete skoro za mazáka.

Jsem mladý, a přitom skoro nejstarší. Vždycky na přípravu jsme tady byli jen mladší, teď je to extrém. Ale kluci jsou v pohodě. Se zkušenějšími jsem se bavil, třeba Klhůfek má něco na Slovensku. Zůstáváme já, Tomba (Tomica), Sklenda (Sklenář), Blahič (Blaha).

Jaké mohou být vaše ambice?

Dáváme si jen ty nejvyšší, samozřejmě! Pořád jednáme, nevíme, kdo přijde. Ale věřím, že se kádr složí a budeme hrát.

Vaše role se zvýrazní, to bude plus, ne?

Jsem rád. Bude na mě větší tlak, chci se letos trošku ukázat. Extraligu jsem moc nehrál, na 1. ligu se těším.

Hodně jste hrál v Kadani, i ta má potíže.

Prý má jen dva hráče, Wágner a Trefného. Je půlka června, podle mě už by týmy měly být hotové.