Soukup o chomutovském hokeji: Byl to podvod na mě, dluh je gigantický

„Nevzdávám se, chci pokračovat,“ prohlásil Soukup ve své televizi Livesignal TV; jeho hlavním oborem jsou bezpečnostní služby.

V hokejovém Chomutově fungují dvě společnosti. Akciovka, která řídí extraligové áčko. A zapsaný spolek, pod nějž spadá mládež. Soukup na plnou moc u Pirátů fungoval jako šéf víc než měsíc, jenže nakonec akcie odmítl převzít a oddíl se vrátil do rukou majitele Jaroslava Veverky staršího.

„Vůbec nechápu, jakou roli jsem hrál v tomto příběhu. Celé to chápu jako podvod na svoji osobu a na partnery, kteří do toho šli. Situace nastíněná na začátku byla jiná, než jsem pak zjistil,“ zaskočilo Soukupa. „Během měsíce jsem byl schopen udělat ekonomický audit a zjištěná čísla, která vyplynula na povrch, byla gigantická. Dluh je veliký, větší, než byl prezentován.“

Jeho výši nezveřejnil, ty nejdivočejší spekulace mluví o sto milionech korun, nikdo však přesnou cifru dosud neprozradil.

„Nechápu, proč mi bylo řečeno něco jiného, než byla skutečnost. Možná proto, že jsem měl hrát jinou úlohu než jako majitel a měly být dluhy převedeny na mě. Nevím, nedokážu říct,“ uvažuje Soukup. „Sešel jsem se s ekonomickou auditorkou a ta už tři roky prezentuje majitelům, že firma je předlužená a že by se s ní mělo něco dělat.“

Piráti, kteří se letos zřítili z extraligy do 1. ligy, dluží hráčům, realizačnímu týmu a dalším subjektům. Už minulý týden Veverka starší v prohlášení uvedl, že se rozcházel se Soukupem v pohledu na ekonomickou stránku věci: „Bohužel jsme nenašli shodu nejen v pohledu na aktuální ekonomickou situaci, ale zejména nad dalším směřováním celého hokejového klubu. Z těchto důvodů jsme jednání o převodu vlastnictví ukončili a rozhodli jsme se vydat jiným směrem.“

Soukup si myslí, že pro Piráty už neexistuje žádné řešení dluhové pasti. „Původně řečenou výši dluhu jsme byli schopni sanovat během roku, roku a půl. Ale po zjištění skutečných závazků tvrdím, že si s tím nikdo neporadí. Tři roky se to neřešilo a nikdo firmu krizově neřídil a nevykonával kroky, které měl. Vím, že nás ty dluhy doběhly. Už se to nedá sanovat, situace je kritická,“ varuje podnikatel.

Veverka v prohlášení kontroval: „Mým hlavním přáním a dost možná i podmínkou pro převod akcií byly záruky, že noví vlastníci budou mít chuť poprat se s aktuální situací a hlavně budou mít ambice vrátit Piráty co nejdříve zpátky do extraligy. A zatímco pro pana Soukupa se některé věci zdály jako neřešitelné, ostatní partneři to vidí jinak. Jsou připravení převzít veškeré závazky, které klub má, a podílet se na jejich vyřešení. Současně s tím okamžitě pracovat na zajištění nové sezony, na jejímž konci by rádi bojovali o návrat do extraligy.“

K rozkolu Veverky a Soukupa došlo v nepřehledném příběhu minulý týden. „Vyvinulo se to hrozně rychle. Měli jsme poradu, pánům Veverkům jsem prezentoval zjištěná čísla a sdělil jsem jim, že v současném stavu do toho nepůjdu, že akcie na sebe nepřevezmu. Že nejsem blázen, abych se zavázal přebrat tak velký dluh na sebe a svoji rodinu. Pak mi byla odvolána generální plná moc. Vím, že Piráty už neřídím a nemám s nimi nic společného,“ řekl Soukup k aktuálnímu stavu.

Veverka se posléze rozhodl převést akcie Pirátů „do rukou lidí, o nichž jsem přesvědčený, že mají skutečný zájem vrátit Piráty znovu na výsluní. A přestože jsem do klubu v minulých letech investoval obrovské množství vlastních prostředků, přenechám jim akcie pouze za symbolickou hodnotu. Má pirátská etapa v pozici vlastníka klubu bude tímto okamžikem u konce.“

Veverka mluví o skupině místních podnikatelů stejně jako Soukup. Z jejich vyjádření se zdá, že momentálně spolu bojují o přízeň stejných podporovatelů.

„Cítím obrovskou podporu trenérů, fanoušků, mluvil jsem i se šéfem fanklubu. A cítím podporu od partnerů, co se mnou šli. Když budeme táhnout za jeden provaz, záchrana chomutovského hokeje je možná. Chceme udržet mládež. Hokej tu byl 70 let a může být dalších sedmdesát,“ věří Soukup.

A nastínil i svoji vizi, jak v padesátitisícovém městě hokej zachránit. „Pokud řeknu, že akciová společnost nemá budoucnost, tak zapsaný spolek ji má. Funguje na něj veškerá mládež, akademie, junioři, můžeme hrát extraligy. Akorát s chlapy budeme muset začít od píky, z krajského přeboru,“ podotýká Soukup. „Pokud ho vyhrajeme, a na to máme, existuje dohoda s Kadaní, že by nám po roce přenechala 1. ligu. Budoucnost je růžová. Jsem domluvený s partnery, že chtějí zachránit chomutovský hokej, mládež. Tímhle směrem půjdeme.“

Má to jedno zásadní ale... „Musíme táhnout za jeden provaz a nesmí nás nikdo rozdělit v duchu, v jakém se to dneska děje.“