Soukupa děsila výše dluhů, hokejové Piráty získají zdarma jiní majitelé

„Na konci dubna jsme se dohodli, že převezmu akcie akciové společnosti Piráti Chomutov a stanu se i předsedou zapsaného spolku, který obstarává mládež,“ uvedl ve čtvrtek Soukup pro svoji televizi Livesignal TV. „Ale byla mi odvolána plná moc, přes kterou jsem dodnes Piráty Chomutov řídil.“

Soukupa navíc zaskočil důkladný rozbor ekonomické situace akciovky Pirátů. „Odmítl jsem koupit akcie, a to kvůli dluhům. Můj předpoklad byl jiný než realita,“ vysvětlil pro MF DNES. „Výši závazků nesdělím. Moje působení dnes v Pirátech skončilo.“

Osud hokeje v Chomutově ale podnikateli v bezpečnostních službách není lhostejný. „Dál funguje naše seskupení podnikatelů, kteří chceme zachránit chomutovský hokej a mládež. Bude záležet, jak budeme držet při sobě, jestli se dohodneme na všech podmínkách, principech a budoucnosti, která se dnes tvoří. Nebude to lehké, ale cestu vidím.“

Na Soukupova slova reagoval ve večerním prohlášení majitel Pirátů Jaroslav Veverka starší. „S panem Soukupem jsme bohužel nenašli shodu nejen v pohledu na aktuální ekonomickou situaci, ale zejména nad dalším směřováním klubu. Proto jsme jednání o převodu vlastnictví ukončili a rozhodli se vydat jiným směrem,“ napsal Veverka.

I on mluvil o skupině chomutovských podnikatelů, která má zájem klub převzít. Zda je stejná, o které hovořil Soukup, neupřesnil.

„Mým hlavním přáním a dost možná i podmínkou pro převod akcií byly záruky, že noví vlastníci budou mít chuť poprat se s aktuální situací a hlavně budou mít ambice vrátit Piráty co nejdříve zpátky do extraligy. A zatímco pro pana Soukupa se některé věci zdály jako neřešitelné, ostatní partneři to vidí jinak. Jsou připravení převzít veškeré závazky a podílet se na jejich vyřešení. Současně s tím okamžitě pracovat na zajištění nové sezony, na jejímž konci by rádi bojovali o návrat do nejvyšší soutěže,“ ozřejmil Veverka.

Většina ze skupiny podnikatelů prý dlouhá léta chomutovský klub podporovala. „Rozhodl jsem se převést akcie Pirátů do rukou lidí, o nichž jsem přesvědčený, že mají skutečný zájem vrátit Piráty znovu na výsluní. A přestože jsem do klubu v minulých letech investoval obrovské množství vlastních prostředků, přenechám jim akcie pouze za symbolickou hodnotu. Má pirátská etapa v pozici vlastníka klubu bude tímto okamžikem u konce,“ prohlásil Veverka.

Majitele odtajní Piráti až po převodu vlastnictví a po dokončení všech právních procedur v následujících dnech. „Je to větší skupina a po dohodě s nimi zveřejníme, o koho se jedná,“ poznamenal pro MF DNES Jaroslav Veverka mladší, statutární ředitel Pirátů. „Také se řeší forma, v jaké do klubu vstoupí. Jednou z variant, ale ne jedinou, je založení společné firmy.“

Chomutovu se po sestupu rozpadl kádr, většina hráčů už je jinde, své působení ukončil i trenér Vladimír Růžička. Už během uplynulé sezony hráčům, a nejen jim, Piráti dlužili několik měsíčních výplat. Do 1. ligy by měl tým vstoupit ve středu 11. září domácím zápasem proti Sokolovu.