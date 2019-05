Dluhy? Splácení zabere nejmíň rok. Chomutovský hokej je potřeba vyléčit

Soukup získal stoprocentní podíl v organizaci Pirátů od Jaroslava Veverky staršího po nedávném sestupu do první ligy.

„K převzetí klubu mělo dojít minimálně o tři měsíce dříve, teď už je pět minut po dvanácté. Nemuselo to být až takové,“ tvrdí podnikatel v bezpečnostních službách. „Ale pochybnosti nemám, i když už jsem do klubu nakoukl. Ekonomika bude alfa a omega, zjistil jsem, že čísla jsou ne strašná, ale nepříjemná. V tom, kolik dlužíme na výplatách hráčům, trenérům a dalším subjektům. Ta částka je docela vysoká.“

Jmenovat podnikatele, kteří pomůžou, ještě nechce, stále s nimi jedná. „Je jich osm až deset,“ prozradil alespoň. „Chceme víc partnerů než jen jednoho generálního, ale i toho sháníme. Nemám prvotní ambici návrat do extraligy, od fanoušků i partnerů mám podporu v tom klub ekonomicky stabilizovat. Postavit ho na zdravých základech, vyrovnat se s bolestmi z minula. A teprve pak přemýšlet, co dál. Bude to otázka roku až roku a půl. Možná se něco změní během sezony, ale to si netroufám říct.“

Rodilý Chomutovan si na sportovní úsek najde odborníky, sám se bude věnovat ekonomice. „Tu umím. Když se postavím do role krizového manažera, zvládnu to. Okolo hokeje se pohybuji odmalička a není mi lhostejné, co se s klubem děje. Překvapil mě týmový duch u Pirátů, i když to bylo hodně narušené, situace s dluhy se táhne několik let, není to otázka měsíců.“

Piráti už počítají první ztráty: brankář Lukeš jde do Hradce Králové, bek Jank do Plzně, útočníci Růžička do Sparty, Raška s Hlavou do Karlových Varů, Stránský do Mladé Boleslavi.