Snad tuhle šanci využiju a Chomutov nezklamu, doufá trenér Štrba

Čím si myslíte, že jste zaujal severočeský klub?

Později jsem se dozvěděl, že si na mě delší dobu předtím sbírali informace. Můj názor je ten, že si mě vybrali proto, že znám dobře první ligu. Dva a půl roku jsem s Tondou Stavjaňou vedl Budějovice a v Chomutově teď bude hrát dost mladých kluků a já mám i s juniory dost zkušeností. Tohle byly nejspíš ty hlavní důvody plus reference od lidí, kteří byli s mou prací spokojení. Já teď doufám, že šanci využiju a Chomutov nezklamu.

Jak se všechno seběhlo, že jste se stal hlavním trenérem chomutovských Pirátů?

Hrozně rychle, trvalo to týden. Oslovil mě sportovní manažer, jestli bych se nechtěl zapojit do jejich A-týmu. Samozřejmě že jsem řekl, že ano. Druhý den jsem dorazil do Chomutova, dvě hodiny jsme debatovali o svých představách. Ještě večer mi volal, že mě berou. A další týden jsem tam jel podepsat smlouvu. Teď už čtrnáct dní trénujeme a já poznávám nové prostředí.

Jaká byla reakce doma, když jste jim řekl, že máte novou práci na severu Čech?

Pozitivní. Manželka se mnou cestuje od té doby, co se věnuju hokeji. Trénování je v tomto ohledu stejné jako hraní, musíte jít tam, kde vás chtějí. Rodinný život s mojí novou prací musíme skloubit, což nám může usnadnit to, že děti už máme velké. Doma byli všichni rádi, že jsem takovou šanci dostal.

Chomutov spadl z nejvyšší soutěže. A klub zatím nevyhlašuje, že by se hned chtěl dostat zase zpátky do extraligy. Co bude tedy vaším hlavním úkolem?

Všeobecně se ví, že tu byly nějaké problémy. Od začátku to máme s vedením nastavené tak, aby se klub nejen ekonomicky stabilizoval a šanci dostali mladí. Protože práce s mládeží je tady na velice dobré úrovni – a to bude také jeden z mých cílů, abych tyto šikovné kluky zapracoval mezi dospělé.

Na jak dlouho jste podepsal smlouvu?

Na dva plus jeden rok s opcí, takže v horizontu těch tří let bych se chtěl s Chomutovem zase do extraligy dostat. To je můj cíl. Neuměl jsem prohrávat jako hráč a neumím to ani jako trenér, takže bych tu nerad vyplňoval jakousi díru. Chci zdejší kluky posunout výš a posunout i celý klub zase tam, kam patří. Jestli to bude letos, nebo za ty tři roky, to nevím.

Už jste přemýšlel o tom, jaké to pro vás bude, až přijedete do Budějovic na zápas s Motorem jako trenér soupeře?

Ještě moc ne, ale spousta kamarádů mi to už připomíná. Píšou a říkají mi, že nevědí, komu teď budou fandit. (směje se) Určitě to pro mě bude zvláštní, protože mě Budějovice dostaly do velkého hokeje. Pak jsem v Motoru dostal šanci jako kouč, takže to s Motorem budou pro mě osobně prestižní zápasy.

V Motoru neměli problém s tím, že jste opustil juniorku?

Doufám, že ne. Nerozešli jsme se ve zlém, to vůbec. S vedením mládeže jsme měli takovou gentlemanskou dohodu, že když přijde nabídka jít ke chlapům, že mě hned uvolní. Což se stalo, protože v Motoru vědí, že mám ty nejvyšší trenérské ambice a že jsem nechtěl nadobro zůstat u mládeže. Protože taková nabídka se u začínajícího trenéra neodmítá. Za to jim musím poděkovat.