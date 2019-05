Růžička se s Chomutovem dohodl na předčasném ukončení smlouvy

O příštím angažmá zatím nemá jasno ani sám Růžička. „Jednali a debatovali jsme s Vladimírem Růžičkou poměrně dlouho. Rozhovory vyústily v dohodu, že se naše cesty rozejdou. Všechno proběhlo naprosto korektně, což otevírá prostor pro případnou spolupráci v budoucnu. Zároveň chci Vladimíru Růžičkovi poděkovat za práci, kterou pro náš klub odvedl,“ řekl nový vlastník chomutovského klubu Milan Soukup.

Zopakoval, že s okamžitým návratem Pirátů do extraligy příliš nepočítá.

„Pro mě je stále na prvním místě ekonomická stabilizace klubu. Pokud by se hned povedl návrat do extraligy, bylo by to perfektní, ovšem vstupní podmínky nám tyhle ambice neumožňují. Vladimír Růžička má stále ty nejvyšší sportovní cíle, které mu v současné krizové situaci nemůžeme slíbit,“ vysvětlil Soukup.

Růžička uvedl, že rozhodování bylo nesmírně těžké. „Pro mě ale bylo jednoznačnou prioritou, abychom se hned vrátili do extraligy, což vedení vidí v tuhle chvíli jinak,“ řekl.

„Po náročné sezoně si ještě odpočinu, až potom začnu řešit, jaké budou moje další kroky, protože v tuhle chvíli smlouvu nikde nemám,“ doplnil.

Bývalý vynikající útočník by se podle spekulací mohl přesunout na střídačku Slovanu Bratislava v KHL. Slovenskému klubu ale podle informací ruského webu Sport-Express (SE) hrozí, že nakonec nebude v KHL v příští sezoně působit. Slovan sice na konci dubna oznámil, že sehnal investora a bude v soutěži pokračovat, podle SE však nepředložil vedení ligy potřebné doklady a předsednictvo KHL bude situaci řešit 29. května.

Sám Růžička se k možnosti slovenského angažmá nechtěl vyjadřovat. „To nechci komentovat. To jsou pořád nějaké spekulace. Už jsem jich slyšel hodně. Nikde nic podepsaného nemám,“ řekl Růžička webu iSport.cz. Jeho jméno bylo v minulých týdnech spojováno například i s Litvínovem a Brnem.

Růžička dovedl v extralize k dvěma titulům pražskou Slavii. Do Chomutova přišel v létě 2015 a jeho smlouva původně zněla na deset let. S Piráty hrál v roce 2017 semifinále play off, na letošních výsledcích se však podepsaly i ekonomické problémy klubu.