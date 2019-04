Extraliga mizí, dluhy ne. Chomutov ale hlásí: první liga bude

„Jednoznačně nenastane katastrofický scénář, budeme hrát první ligu. Nevím, co by to mělo změnit,“ ujistil mluvčí klubu Libor Kult, delegovaný vedením, aby promluvil o budoucnosti. Majitel Jaroslav Veverka ani jeho syn se zatím nevyjadřují. Mlčí.

Piráti v posledním kole baráže vypnuli Motor 6:4 díky Koblasově hattricku, dosvědčilo to jen 1 363 fanoušků. Jádro nejvěrnějších.

Před derniérou domácí tifosi rozvinuli dva transparenty. Na první namalovali veverku, růži a šaška, na druhý napsali výzvu Děkujeme, odejděte. Z propadu o jedno patro obžalovali majitele Veverku, kouče a sportovního manažera Vladimíra Růžičku a maséra Zdeňka Šaška, který donesl před baráží salmonelou nakažený tatarák. Posvačil ho téměř celý tým a v křečích ulehl do postelí.

Chomutovští hokejisté se loučí s diváky po skončené sezoně.

Reakce možná bude Neděkujte, zůstáváme. Byť Veverkovi by už na klub nemuseli zůstat sami.

„Formuje se tu nová skupina místních lidí, víceméně podnikatelů, která by s tím chtěla pomoct,“ slyšel náměstek chomutovského primátora David Dinda, který v managementu Pirátů dřív pracoval.

Kult žádá o čas: „Až následující dny ukážou, jak bude vypadat struktura ať už managementu, nebo majitelů. V horizontu dvou týdnů by mohlo být jasno. Až podle toho budou známé ambice.“

Veverka nastartoval novou éru chomutovského hokeje, ale poslední dva roky Piráti klesali ekonomicky ke dnu. „Je jednoduché hodit to na jednu osobu, která sem za poslední roky vložila hodně peněz. Že se Veverkovým nedařilo v byznysu, to se stát může, ale klub by se měl ufinancovat i z jiných zdrojů. Má být víc autonomní,“ míní bývalý ředitel Pirátů. „Není běžné, aby se klub během dvou sezon dostal z historického vrcholu v podobě semifinále extraligy k sestupu do 1. ligy. Mrzí mě to. Řada lidí by se měla podívat i nepříjemné pravdě do očí, některé věci přehodnotit a fungování klubu změnit.“

Změnit se může osoba sportovního velitele, o zlatém olympionikovi Růžičkovi a jeho dalším působišti běží plno spekulací. Jenže běží i jeho desetiletá smlouva z roku 2015 s Piráty a je možné, že ani nikam nepůjde. „Nemám informace, že by neměl pokračovat. V tuhle chvíli zůstává. Můžou nastat okolnosti, které povedou k jeho odchodu, ten ale není na pořadu dne,“ uvedl mluvčí Kult.

Po zápase znělo z amplionů The Show Must Go On od Queen, kotelníci hráče vytleskali z kabiny a děkovali jim. „My tu ligu stejně vyhrajem!“ skandovali. „Věděli, že jsme tady nechali všechno. Kdo ví, jak organizace Pirátů funguje, měl by všem hráčům dát medaili,“ povídal útočník Radek Duda. „Všichni jsme stále ve skluzu tří až pěti měsíčních výplat,“ přiznal, že dluhy stále ještě nezmizely. Další forvard Jan Stránský doplnil: „Táhne se to od prvního měsíce. Tým se rozprchne, podepsaní jsou jen čtyři kluci, 90 procent jde pryč. Trenér Růžička říkal, že některým zavolá.“

Město podporuje áčko 10 až 12 miliony korun ročně. „Bylo to limitované extraligou seniorů, teď bude jiná soutěž. Musíme to zrevidovat,“ naznačil Dinda škrty. Sedmimilionová podpora mládeže se tenčit nemá.

Moderní kulisy Pirátů zůstanou na úrovni extraligy, hokej bude jen prvoligový. „Štve mě to. Značka Piráti dostala hrozně na frak,“ vadí Dindovi. Návrat mezi elitu ulehčí přímý postup, jenže bude na to síla?